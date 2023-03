Le catene di alta ristorazione puntano su Milano: apre Beefbar

Sbarca a Milano la catena di alta ristorazione Beefbar ed è un segnale importante dell'appeal internazionale del capoluogo meneghino. Il ristorante inaugura all'interno del nuovo hotel Portrait di corso Venezia 11, che al suo interno ospita un altro luogo divenuto di grido sin dalla sua inaugurazione poche mesi fa, il Ten_Eleven.

La storia della catena Beefbar ed il menu del ristorante milanese

La catena Beefbar nasce nel 2005 a Monte Carlo e si diffonde Francia, a Londra, Malta, Grecia, Messico, Brasile, Lussemburgo, Emirati Arabi e Medioriente, Egitto. Poi a New York, in Italia a Roma e in Costa Smeralda. A Hong Kong vanta una stella Michelin. Ed ora Milano dove si conferma il recente ed inedito trend dell'apertura di catene di alta ristorazione: dopo Casa Cipriani, riferisce Vanity Fair, arriveranno anche Nurst-et e Sushisamba. Ora Beefbar, con un menu che pone naturalmente al centro le carni, con signature dish quali la tartare, il Croque sando al prosciutto di manzo innaffiato da salsa Beefbar al burro e tartufi, ma anche piatti che partono dalla cucina italiana, sebbene con prodotti un po' meno local, come le Polpette di wagyu e vitello, la Carbonara di Kobe beef, o le Pappardelle al ragu bolognese di wagyu e vitello con Parmigiano 101 mesi. Non mancano proposte per vegetariani il risotto (nikkei) alla milanese.