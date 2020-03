Le Charlie’s Angel di Milano nel cast del nuovo reality su Amazon

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano - Ci saranno anche le detective milanesi Simona e Valentina Tarricone, le “Charlie’s Angels” di Milano titolari dell’agenzia investigativa FIRSTNet, fra i protagonisti della prima edizione di “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo”. Un reality nel quale investigatori di grande esperienza, criminologi, psicologi, hacker etici, ex poliziotti e agenti segreti, dovranno scovare i vip che si saranno nascosti per due settimane. Fedez, Luis Sal, Costantino Della Gherardesca, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Francesco Totti, Diana Del Bufalo e Cristiano Caccamo, questi i nomi stellari che giocheranno a scappare per non farsi catturare da esperti del settore della security, cybersecurity e investigazioni ed altre forze speciali, tra le quali appunto Simona e Valentina di FirstNet, che nel frattempo faranno di tutto per trovarli e catturarli. I concorrenti avranno un kit di sopravvivenza e qualche euro a disposizione.

“Si tratta di un nuovo format prodotto da Endemol Shine Italy che debutterà su Amazon Prime Video il prossimo 13 marzo – precisa Simona Tarricone – siamo davvero emozionate di parteciparvi e contente del nostro lavoro”. Valentina e Simona hanno deciso di accettare e di far parte della squadra sul campo: un lavoro durato due settimane e fatto di inseguimenti, pedinamenti e spostamenti in tutta Italia. “E’ stata una esperienza entusiasmante – conferma Valentina Tarricone – che ha richiesto molto impegno professionale nelle indagini, ma anche sforzi fisici non indifferenti negli appostamenti e negli inseguimenti. Non possiamo anticipare nulla, ma siamo certe che la suspence e l’adrenalina non mancheranno di coinvolgere ed emozionare il pubblico”. Un reality, ma anche un game, un thriller, una comedy. Tantissima tecnologia all’opera, tra droni e telecamere di ogni tipo, microcamere, cimici. Strategie e tattiche a confronto fra fuggiaschi, i vip, e inseguitori, molti professionisti delle investigazioni, ex 007 ed ex agenti delle forze dell’ordine. L’intero territorio italiano attraversato in lungo e in largo con ogni mezzo, complici, nascondigli, fughe e inseguimenti mozzafiato. Il pubblico potrà interagire facendo il tifo o per i Vip o per gli investigatori e in questo caso Valentina e Simona invitano a seguire l’hastag #ForzaHunters.