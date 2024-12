Le classi V della scuola primaria “G. Rodari” di Cesano Maderno (MB) ospiti a Palazzo Pirelli per una visita didattica

Una visita didattica all’insegna della partecipazione e dell’allegria, quella vissuta oggi da 85 giovani alunni della scuola primaria “G. Rodari” di Cesano Maderno (MB), ospiti a Palazzo Pirelli per una visita didattica.

Nell’accogliere la scolaresca il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha posto l’accento sulla necessità di coinvolgere i giovani, stimolando la loro curiosità. “In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare la curiosità dei più giovani verso le istituzioni – ha sottolineato Romani -. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un investimento sul futuro e un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della democrazia e della conoscenza”.

Anche Gigi Ponti, attualmente Consigliere regionale del PD ed ex Sindaco della cittadina brianzola, è intervenuto a portare un breve saluto.

La scolaresca, composta dagli alunni delle classi 5° A- B- C- D, accompagnata dalle insegnanti Antonella Monti, Maria Letizia Massaro, Simona Calò, Christian Valente, Elisabetta Castelletti, Giada Marucci, Eleonora Rovelli e Maria Rita Pellegrino, hanno preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali e hanno ascoltato le spiegazione sul funzionamento e le prerogative dell’Assemblea legislativa, con particolare riguardo ai passaggi relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza e alla composizione della Giunta regionale e alle modalità di voto.

Le idee e gli spunti dei ragazzi per migliorare la propria scuola

Al centro dell’incontro gli studenti hanno posto le loro idee e i loro spunti per migliorare la propria scuola. I ragazzi, guidati dai funzionari del Consiglio regionale, hanno poi simulato il procedimento di approvazione di una legge regionale attraverso il sistema elettronico di votazione dell’Aula che ha suscitato grande interesse e curiosità. Infine, gli alunni hanno potuto ammirare il panorama su Milano e la Lombardia dal 26° piano di Palazzo Pirelli, il Piano della Memoria, da cui hanno potuto scattare foto a ricordo della visita.