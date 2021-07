Le Fonti Awards, Andrea Marzorati è "Avvocato dell'anno"

“Per essere un professionista stimato per la competenza in materia di responsabilità medica e malasanità. Per la consolidata esperienza nel risarcimento dei danni riportati dal paziente e per l’impegno in difesa dei diritti del malato, promosso anche attraverso l’attività divulgativa del portale ImpegnoSalute.com”. Così riporta la motivazione ufficiale del riconoscimento della XI edizione Le Fonti Awards assegnato all’avvocato Andrea Marzorati. Per il secondo anno consecutivo l’avvocato Marzorati ritira il prestigioso premio, essendo stato indicato, l’anno scorso, il suo Studio come miglior studio legale in ambito di responsabilità medica malasanità e, quest’anno, lui personalmente come miglior avvocato nella medesima categoria.

“Sono particolarmente emozionato ed onorato per questo riconoscimento personale. Già l’anno scorso il nostro studio legale era stato premiato come studio d’eccellenza in responsabilità medica e malasanità. Ci occupiamo da più di 35 anni di diritto civile, con particolare attenzione alla responsabilità professionale medica e della struttura sanitaria, quindi Ospedali, Cliniche, centri di chirurgia estetica e studi medici privati. Assisto in tutta Italia i pazienti e le loro famiglie, vittime di casi di malasanità dovuti ad errori durante la diagnosi, l’intervento e la terapia. Mi occupo anche di tutela del diritto del malato. Io e il mio Team di avvocati, a cui rivolgo un ringraziamento particolare, ci impegnammo tutti i giorni con passione e tenacia, per veder riconosciuti i diritti di chi è stato vittima, e vuole ottenere giustizia oltre ad un risarcimento danni. Per fortuna la sanità in Italia, sia pubblica che privata, è molto buona, anche con punte d’eccellenza, tuttavia a volte si verificano casi di negligenza ed imperizia, anche grave che possono causare danni importanti e, in alcuni casi, il decesso del paziente” – É il commento dell’avvocato Andrea Marzorati, specializzato in consulenza legale medica, che lo scorso 15 luglio ha ritirato il Premio de Le Fonti Awards 2021.

“Abbiamo creato una innovativa piattaforma online ImpegnoSalute.com dove i pazienti e i loro familiari non devono anticipare nulla per il compenso degli avvocati, medici legali e medici specialisti, e neppure per la perizia medico legale di parte, fino a quando non avranno ricevuto il risarcimento del danno.

Su ImpegnoSalute.com si trovano anche molte notizie utili per i cittadini e un form di contatto dove poterci scrivere. Abbiamo anche un Numero Verde gratuito 800 200 040 dove poterci chiamare per raccontarci il caso di presunta malasanità e per avere le preliminari indicazioni di fattibilità. Siamo poi affiancati da medici legali e specialisti che verificano se ci siano, o meno, i presupposti. Un network al servizio di chi vuole ottenere giustizia, ma anche per chi non ha le risorse economiche per poter affrontare cause, a volte molto costose, contro colossi come Ospedali e Cliniche. Da qui l’idea di dare voce a tutti, da chi - anche se può permetterselo - preferisce con il nostro metodo pagare solo alla fine e solo se ha ottenuto un risarcimento, a chi invece ha la necessità di prima incassare un equo indennizzo per poi provvedere.

Nell’ambito della responsabilità medico-sanitaria, abbiamo quindi voluto distinguerci dagli studi legali che invece chiedono acconti per la loro attività, dovendo poi il paziente – anche - pagare a parte, i propri medici legali e specialisti per la perizia medica e per l’attività di assistenza e consulenza.

Nonostante il nostro studio legale si trovi a Milano siamo in grado di seguire casi in tutta Italia. Quando infatti si sceglie un avvocato per tutelare al meglio i propri diritti, o quelli dei propri cari, non è importante il luogo dove l’avvocato ha lo studio, bensì che sia altamente specializzato, abbia esperienza e competenze, anche se si trova a molta distanza dalla propria abitazione” – Conclude l’avvocato Andrea Marzorati, vincitore del Premio Le Fonti Awards 2021.