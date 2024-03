Le Fonti Awards, Andrea Marzorati eletto avvocato dell’anno in malasanità

L’avvocato Andrea Marzorati, specializzato in consulenza per casi di malasanità, è stato premiato ieri, giovedì 7 marzo a Palazzo Mezzanotte a Milano in occasione dell’edizione 2024 Le Fonti Awards, come Avvocato dell’anno in materia di malasanità con la seguente motivazione ufficiale: “per l’ampia preparazione e professionalità nel settore, per le soluzioni sempre su misura per ogni singolo cliente e per la tempestività”.

Marzorati: "Un premio che mi rende particolarmente orgoglioso"

“Ricevere questo riconoscimento a testimonianza del lavoro che stiamo facendo mi rende particolarmente orgoglioso e lo voglio condividere con il mio team di avvocati”, ha commentato Marzorati.

“Ci occupiamo di una materia molto specialistica, quella del risarcimento danni per malasanità, dove oltre ad una competenza giuridica è richiesta sensibilità e capacità di ascolto così da instaurare un rapporto personale e diretto con le persone. Seguiamo in tutta Italia casi di responsabilità medica e della struttura sanitaria, soprattutto per errori commessi negli Ospedali e nella Cliniche. Purtroppo, sia nella sanità pubblica che privata, assistiamo ancora ad errori e gravi ritardi, sia diagnostici e sia terapeutici. Sono condotte omissive o commissive da non sottovalutare perché a volte possono anche provocare gravi invalidità e decessi. Non tutto può quindi essere qualificato come una semplice ‘complicanza’, perché se la morte o il danno alla salute era prevedibile ed evitabile applicando scupolosamente le Linee Guida si può parlare di responsabilità medica. Chi si rivolge al nostro Studio vuole capire cosa è successo e se l’errore poteva essere evitato. Non è solo una questione economica di risarcimento danni, ma anche una voglia di ‘verità e giustizia’, perché quello che è successo non capiti ad altri”.

Il portale ImpegnoSalute.com: pagamenti solo al momento del risarcimento

L’avvocato ha proseguito: “Abbiamo creato un portale ImpegnoSalute.com dove non si deve anticipare alcun compenso per i nostri avvocati, i medici legali e gli specialisti di parte. Neppure si deve anticipare il costo della perizia medico legale e della relazione specialistica di parte. Veniamo pagati solo al momento del risarcimento del danno o dell’indennizzo. Questo è importante perché rende l’accesso alla giustizia più democratico consentendo di poter affrontare un procedimento o una causa per malasanità, anche a chi non ha le possibilità economiche per far valere i propri diritti, e quelli dei propri cari, contro grandi Ospedali o Cliniche private”.