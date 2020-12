Le Fonti Awards: Studio Andrea Marzorati migliore boutique legale

“Per gli oltre 35 anni di attività di tutela legale nel diritto civile, dalla responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria al costante impegno in difesa del diritto alla salute, assistendo chi è stato vittima di malasanità e i loro familiari. Per l’approccio innovativo e l'attività divulgativa sul portale ImpegnoSalute.com”: cosí recita la motivazione ufficiale che accompagna il prestigioso riconoscimento della X edizione Le Fonti Awards ritirato dall’avvocato milanese Andrea Marzorati, Main Partner dell’omonimo studio legale che quest’anno ha guidato nell’ottenimento del Premio di “boutique di Eccellenza dell'Anno, Responsabilitá Medica, Malasanitá” del settore responsabilitá professionale e diritto sanitario.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati riconosciuti tra i migliori studi legali in materia di responsabilitá medica in Italia. Merito dell’impegno e della passione che da oltre 35 anni mettiamo nell’esercitare la libera professione, anche a difesa delle vittime di malasanitá che purtroppo subiscono le conseguenze drammatiche di errori medici o di deficit organizzativi. Pur vivendo in Italia, dove il servizio sanitario é tra i migliori d’Europa e i professionisti della sanitá sono delle eccellenze, il fenomeno del contenzioso medico legale vede ogni anno numeri importanti con un valore medio per ciascun sinistro è di Euro 96.831 in crescita rispetto allo scorso anno del 4%.” – É il commento dell’avvocato Andrea Marzorati, specializzato in consulenza legale medica, che lo scorso 3 dicembre ha ritirato il Premio de Le Fonti Awards 2020.

“La giurisprudenza in materia di responsabilità medica è in continuo aggiornamento e lo si evince dalle numerose sentenze che rendono il tema tanto attuale quanto delicato. Io e i miei collaboratori siamo costantemente attenti, non solo all’interpretazione delle sentenze, ma con l’approfondita analisi di ogni problema del caso presentato dai nostri clienti, che siano pazienti di ospedali pubblici o di cliniche private che possono aver subito un danno e necessitano di un risarcimento, valutando la soluzione piú rapida e soprattutto a costo 0 per il cliente. Da qui é nata l’esigenza dello Studio Marzorati di garantire e tutelare i diritti costituzionali dei cittadini, guidandoli verso la risoluzione del caso attraverso la prassi legalmente più corretta. Grazie alla nostra innovativa piattaforma online ImpegnoSalute.com rappresentiamo una nuova realtà in Italia che si afferma in un settore fino ad ora chiuso dentro regole ben precise. Con ImpegnoSalute.com vogliamo scardinare il secolare rapporto tra avvocato e cliente con l’obiettivo di offrire a tutti assistenza per la problematica legata ai danni causati dalla malasanitá. Tra i molteplici servizi che forniamo vale la pena ricordare che oltre all’assistenza legale offriamo il supporto di medici legali e specialisti, operanti in tutta Italia, che verificano se ci siano, o meno, i presupposti senza che il paziente o i familiari debbano anticipare nulla né per l’attività di verifica preliminare né per il compenso per gli avvocati, i medici legali e i medici specialisti, sino a quando non avranno ottenuto il risarcimento del danno. Inoltre sul nostro sito inseriamo informazioni utili per l’utente che in questo modo è costantemente informato sui temi della responsabilità medica. Un vero network a difesa dei cittadini i quali possono contattarci facilmente e in tempo reale con un clic o telefonando al Numero Verde gratuito 800 200 040 oppure attraverso il form del sito. Ci vuole umanità, saper ascoltare, dedicare il tempo di cui le persone hanno necessità.” – Conclude l’avvocato Andrea Marzorati, vincitore del Premio Le Fonti Awards 2020.