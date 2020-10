Le Fonti TV, un palinsesto autunnale rinnovato e ricco di novità

Le Fonti TV, che con 14.200 di audience medio giornaliero rimane la prima televisione economica indipendente, si presenta con un look completamente rinnovato. È il risultato ultimo di un’evoluzione iniziata a giugno, con il cambio di Direzione Editoriale e la nomina a Head of Channel di Manuela Donghi, giornalista professionista e scrittrice.

"Sono davvero molto contenta di questi primi mesi alla guida della Tv, il mio team è unito e fatto di persone davvero professionali e entusiaste” commenta Manuela Donghi. “Al pubblico, che è sempre più numeroso e variegato, importa capire come la finanza in senso stretto riesca a miscelarsi con la "street economy", l'economia reale. L'economia reale riguarda tutti, non può ridursi solo a meri e freddi numeri rivolgendosi a un pubblico di nicchia che già conosce la materia. Per questo io per prima insisto molto sull'educazione e la formazione".

Proprio con l’idea di essere alla portata di tutti, il nuovo palinsesto andrà a integrare tutti i comparti del mondo finanziario. A dare il via sarà l’apertura dei mercati con Buongiorno Borsa. Il suono della campanella annuncerà ufficialmente il flusso di news, analisi e commenti su economia e finanza aggiornati in tempo reale.

Mai dimenticare che, mentre Wall Street apre, i mercati europei sono nel pieno delle contrattazioni. Nasce così il format Rush Hour, un crocevia internazionale di dati, informazioni e analisi per essere sempre sulla notizia.

C’è chi è sempre di corsa, chi è perennemente in riunione e chi, semplicemente, vuole un recap della situazione a fine giornata. Le Fonti Closing Bell riassume l’andamento dei mercati finanziari in mezzora, ripercorrendo i punti più salienti.

Per chi invece non ha background nel settore (o vuole rafforzarlo in maniera veloce) diventa imperdibile l’appuntamento con Fast Finance, un bouquet di pillole formative e informative che spiegano con un linguaggio semplice e accessibile i dati, le notizie e le norme legate al mondo dell’economia e della finanza.

E per comprendere tutto ciò che ruota intorno e oltre al settore economico, basta sintonizzarsi con Pocket News, brevi approfondimenti dedicati a nuovi media, cultura, libri e sport, disponibili sia in diretta sul sito di Le Fonti Tv che on-demand sul nostro canale YouTube.

La live streaming television da sempre si posiziona in un contesto globale. Le Fonti International è il Format originale in lingua inglese che approfondisce gli scenari politici e finanziari dei colossi dell'economia: Stati Uniti, Cina, Gran Bretagna. Con interviste esclusive ai top manager delle più importanti Corporate.

La sua costante crescita ha assicurato alla live streaming television, per il terzo anno consecutivo, la posizione nella classifica Leader della crescita, redatta da Il Sole 24 Ore e Statista. La lista include le 450 aziende italiane che hanno avuto la maggiore crescita composta di fatturato nel triennio 2016-2019. Altro importante riconoscimento arriva dalla classifica di Prima Comunicazione, dove il portale finanziario del Gruppo Le Fonti, Trend-Online, figura al 20° posto tra i 100 siti di informazione più seguiti in Italia.

Come sempre, negli studi televisivi si daranno il cambio i grandi nomi del giornalismo come Alan Friedman e il suo programma di confronto Faccia a Faccia; Debora Rosciani, che offrirà spunti su cui riflettere nella sua trasmissione Business Leaders e Antonello Piroso, con il suo format “#LVDP – La versione di Piroso” e i suoi commenti alle principali notizie sul fronte politico, economico e di cronaca. Non può naturalmente mancare l’appuntamento fisso con Vittorio Feltri nel nostro format, Parola al Direttore, aperto a tutte le più grandi firme del giornalismo italiano, da Ferruccio De Bortoli a Marco Travaglio, passando per Angelo Maria Perrino, Maurizio Belpietro, Selvaggia Lucarelli.

