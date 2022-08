Le Lega riunita in via Bellerio. Giorgetti, Molteni e Crippa in Lombardia

Il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti è da poco arrivato in via Bellerio nella sede della Lega a Milano, dove il partito sta chiudendo le liste per i candidati alle politiche. Sono presenti, tra gli altri, anche il leader Matteo Salvini, il vicecapogruppo alla Camera Fabrizio Cecchetti, il responsabile enti locali del partito Stefano Locatelli e alcuni coordinatori regionali del Carroccio. Secondo le ultime indiscrezioni delle agenzie di stampa, proprio Giancarlo Giorgetti correrà in Lombardia così come, tra i candidati ai collegi uninominali alla Camera, anche Nicola Molteni e il vicesegretario della Lega, Andrea Crippa.