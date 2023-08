Le migliori michette a Milano: ecco dove trovarle in città

La michetta, un panino soffiato, una crosta sottile e l'interno quasi vuota, è la regina della panificazione milanese. Ecco dove mangiare le migliori michette della regione, sulla scia della guida sul tema di Gambero Rosso.

Le migliori michette della Lombardia (in ordine alfabetico)Davide Longoni Pane – 3 Pani

Quella di Davide Longoni è una filosofia agricola basata su filiera corta, sostenibilità e biodiversità. Si punta sulla produzione di grano per realizzare del vero pane agricolo che nasce nelle campagne abruzzesi e alle porte di Milano.

Milano – via G. Tiraboschi, 19 – 375 5850656 - www.davidelongoni.com

Grazioli - 3 Pani

Qui i pani nascono da farine integrali macinate a pietra da agricoltura biologica, lievito madre, sale marino di Pirano e dai migliori ingredienti selezionati sul territorio. Prendono così forma fragranti michette, bocconcini, ciabatte e croccanti libretti, oltre a pagnottelle e filoni in perfetto equilibrio tra crosta e mollica.

Legnano (MI) – via G. Rossini, 15 – 0331 544544 - www.panificiograzioli.comLuraschi 1955 - 2 Pani

L’anno dell’insegna è quello dell'apertura di questo forno a gestione familiare oggi portata avanti con esperienza e passione dalla terza generazione dei Luraschi. Che sul fronte produttivo non si smentiscono: qualità nella selezione delle materie prime, bagaglio di ricette tipiche della zona e voglia di sperimentare.

Busto Arsizio (VA) – via M. Venegoni 14 – 0331 639038 - www.luraschi1955.itPubblicità

La Panetteria – 2 Pani

Non ha bisogno di presentazioni Matteo Cunsolo, poliedrico maestro panificatore cui piace spaziare tra diverse attività. Non solo laboratorio dunque ma anche ruoli istituzionali, scrittore e, da ultima, l’apertura a Ibiza di una bakery (con David Reartes) che rende omaggio all’arte italiana del pane sposata alla cucina pura e autentica dello chef.

Parabiago (MI) – via Sant'Antonio, 71 – 0331 553172 - www.la-panetteria.itPetit Boulanger – 2 Pani

Quella della famiglia Giussani per l’arte bianca è vera e propria vocazione: giunti alla quarta generazione, i tre fratelli si dividono i ruoli. Nel rinnovato laboratorio, sono almeno trenta le tipologie di pane sfornate in oltre 60 formati: si va dal pane giallo da 1 kg e mezzo, ottenuto con farina di segale e di mais, fino a quello comune in piccoli formati. Ottime le michette. Durante la settimana merita l’assaggio il pan tranvai (con uvetta) ma anche il pane del boscaiolo dalla crosta crocc

Cesano Maderno (MB) - via G. Garibaldi, 2 – 0362 553602 - www.ilpetit.comSanna dal 1976 – 2 Pani

Sanna è un panificio storico di quartiere che ogni giorno espone nel lungo bancone un’ampia e appagante offerta di prodotti da forno.

