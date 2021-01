Le prime mosse di Moratti: vuole il Pirelli e convoca Sala

Prima giunta oggi per Letizia Moratti. Tuttavia un po’ di dettagli all'interno della macchina regionale continuano a dover essere messi a punto. E’ tutto un fare e disfare di scatolono. Giulio Gallera l'altro giorno ha postato delle foto mentre sgomberava il suo uffico. Tuttavia, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano, potrebbe non essere quello l’ufficio di Letizia Moratti che invece sarebbe – stando alle voci di corridoio - intenzionata ad avere lo splendito ufficio con due affacci, un bagno privato e una camera da letto al Pirelli. Ufficio che un tempo aveva fatto allestire per sè Roberto Formigoni. Pare anche che Robledo abbia finalmente accettato la nomina di Letizia Moratti e che dunqe la squadra sia completa.

C’è un gran movimento anche tra i direttori generali tra chi andtà in pensione (ad esempio Giovanni Daverio, direttore generale Politiche sociali, abitative e disabilità) o che si trasferisce in altri luoghi d'Italia (come Roberto Albonetti già direttore del settore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione). In tutto questo ferve l’operatività: pare che Letizia Moratti abbia convocato per domani tutti i sindaci di capoluogo per una riunione urgente. Chissà se avrà modo di confortarsi con il suo ex amministratore, Giuseppe Sala.

