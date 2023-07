Le propone un passaggio in stazione. Poi la violenta dietro una siepe

Si sono conosciuti in un locale, lui le ha proposto un passaggio in stazione. Poi lo stupro. E' accaduto nella notte tra lunedì e martedì a Legnano, nel Milanese dove la polizia ha arrestato un uomo di 33 anni, cittadino pakistano.

Come riporta Today, la violenza, stando a quanto ricostruito dagli agenti del commissariato di Legnano guidati da Ilenia Romano, sarebbe scattata verso le 3 dopo una serata in un locale che vittima e presunto carnefice avevano trascorso ognuno con la loro compagnia. Al momento di tornare, sembra che il 33enne si sia offerto di accompagnare in stazione la 52enne, diretta con il treno verso un paese della provincia. Ma la corsa è stata interrotta dall'uomo che l'avrebbe bloccata e stuprata dietro una siepe.

All'arrivo dei poliziotti della volante del commissariato, l'aggressore si è scagliato anche contro gli agenti, che hanno faticato non poco per bloccarlo, tanto che è stato arrestato con le accuse di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

La 52enne è stata poi soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo: da lì ha formalizzato la denuncia e nelle prossime ore sarà sottoposta a nuove visite alla clinica Mangiagalli di Milano, riferimento regionale per le vittime di violenza.