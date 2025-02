Le scoperte dell'acqua calda milanese

E dunque, sai che scoperta, si viene a sapere quello che tutti sanno da mesi, ovvero che Elly Schlein e Beppe Sala litigano. E dunque, sai che scoperta, si viene a sapere quello che era ovvio, che i due - salvo sui diritti, argomento per il quale peraltro a Milano pure gli elettori di destra concordano nella stragrande maggioranza dei casi - non hanno niente da spartire.

Anche la Lega in Lombardia vuole una legge sul fine vita

E dunque, sai che scoperta, si viene a sapere che a buona parte della destra e a tutta la sinistra il Nord non interessa proprio. Perché prima erano terre da tassare perché ricche, e poi perché sono terre per le quali tagliare i fondi pubblici perché sono ricche. Mai nessuno che si pone il problema che forse sono ricche perché lavorano di più e meglio. E dunque, sai che scoperta, si viene a sapere che Attilio Fontana vuole una legge sul fine vita e così tutta la Lega del Nord (occhio al "del"): lo hanno solo dichiarato in mille lingue.

Majorino punta a Milano. Ma in città pesa di più Sala o il Pd?

E dunque, sai che scoperta, si viene a sapere che esiste una guerra a sinistra, della sinistra, contro Beppe Sala. C'è sempre stata una differenza antropologica, solo che tatticamente non la facevano emergere. E dunque, sai che scoperta, Pierfrancesco Majorino vuole fare il sindaco di Milano: lo ha fatto capire più o meno ottocento volte, l'ultima dopo le Regionali, quando insisteva sul dato di Milano che aveva premiato la sua candidatura, unica in Lombardia. Un unico dubbio rimane: quanto il consenso del centrosinistra è legato a Beppe Sala, e quanto al centrosinistra, e quanto del centrosinistra è rimasto nel Pd dopo l'avvento di Elly Schlein. E se l'opposizione alla fortissima segretaria arrivasse proprio da sotto la Madonnina?