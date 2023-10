Le star del metaverso e dell’Ai si riuniscono a Fiera Milano

Arte, futuro, visione, innovazione e applicazioni concrete. Saranno vere e proprie star del mondo del metaverso e dell’intelligenza artificiale alcuni dei protagonisti dell’OnMetaverse Summit, in programma il 9 novembre e di AIXA – Artificial intelligence Expo of Applications, gli incontri dedicati alla trasformazione digitale e al futuro dell’innovazione in programma l’8 e 9 novembre prossimo all’Allianz Mico di Milano.

Ospite anche Jean-Michel Jarre, compositore, performer, produttore, visionario, innovatore e ambasciatore culturale

Primo tra tutti, Jean-Michel Jarre, compositore, performer, produttore, visionario, innovatore e ambasciatore culturale. Con lui si approfondirà quella particolare sfera della relazione tra performer e pubblico, in cui l’arte ha saputo sperimentare in passato e oggi riesce a raccogliere i frutti di un’intensa voglia di innovazione e rinnovamento dei propri spazi e delle proprie dinamiche di fruizione.

Shalini Kurapati, esperta dell’universo dei dati e dell’intelligenza artificiale, oltre che giovane CEO ed imprenditrice di successo in un mondo a maggioranza maschile, premiata anche dalla Commissione Europea come una delle più influenti “Lady Tech” del vecchio continente, proverà a portarci in quel particolare angolo della ricerca legata all’AI e dedicata al valore della gestione e della governance dei dati sintetici per aiutare le aziende a utilizzare sempre meglio le applicazioni di artificial intelligence sviluppate in favore dell’ottimizzazione e dello sviluppo del business.

Artur Sychov, CEO & Founder di Somnium Space, si collegherà dal suo metaverso attraverso un avatar per parlare della funzionalità “living forever” che consente all’avatar di un utente di continuare a vivere all’infinito, grazie a un’intelligenza artificiale, in grado conoscere e apprendere i tratti della personalità dell’individuo, per consentire al suo gemello digitale di rimanere attivo anche dopo la sua morte, continuando a replicare il suo modo di interagire con gli altri in maniera totalmente autonoma.

Antonella Marchetti, Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia dell'Educazione, Direttore del Dipartimento di Psicologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ci guiderà sulle vie di una nuova sanità, agevolata e sostenuta dall’innovazione. Le nuove frontiere della ricerca medica e della produzione farmaceutica attraverso l’utilizzo di AI, le nuove alleanze fra la tecnologia, le terapie innovative e la telemedicina per allungare la longevità dell’essere umano, prevenendo malattie, anticipando diagnosi e curando patologie complesse per migliorarne il benessere e la qualità della vita, saranno i temi al centro di un intervento pronto a stupire con risultati reali e best practice mirate.

Influenzare il vissuto per rendere più creative le persone grazie alla meraviglia e cambiarle attraverso le emozioni. È così che il metaverso deve agire secondo Andrea Gaggioli, Ordinario di Psicologia Generale e Direttore del Centro studi e ricerche di Psicologia della comunicazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Provare meraviglia induce le persone ad essere più creative. Per questo un uso specifico del metaverso per indurre questo sentimento può essere utile in contesti in cui è richiesta creatività. È questo uno dei contesti a cui ha lavorato Gaggioli in questi anni.

David J. Gunkel, Professore del Dipartimento della Comunicazione presso la Northern Illinois University (USA) e autore del libro “Person, Thing, Robot” edito da MIT Press nel 2023, cercherà di far ragionare la platea su una domanda cruciale nello sviluppo di nuove applicazioni di intelligenza artificiale per il business: le AI sono solo strumenti o agenti personali? Un dilemma etico che non possiamo più ignorare e su cui bisogna riflettere per costruire un nuovo approccio alla tecnologia in grado di farci comprendere come relazionarci in maniera corretta e coerente con questi nuovi sistemi da scoprire.

Per scoprire tutti i relatori dell’OnMetaverse Summit e di AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications basta navigare i siti delle iniziative: https://www.onmetaversesummit.com/agenda-speakers/ e www.aixa.it

La conferenza dedicata a scoprire tutti i segreti della Trasformazione Digitale e del metaverso sarà parte di un vero e proprio network di eventi orientati al futuro del business. L’8 e il 9 novembre, infatti, all’Allianz MiCo si terrà anche SMXL, kermesse focalizzata sulle conoscenze del marketing digitale.