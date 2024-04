Le "Vetrerie di Empoli" lasciano Montenapoleone dopo 90 anni

"Dopo 90 anni siamo costretti a chiudere definitivamente il nostro negozio nel centro di Milano": così i titolari delle "Vetrerie di Empoli", negozio di design e artigianato al civico 22 di via Montenapoleone, Milano, annunciano la fine delle attività del loro punto vendita nel cuore del capoluogo. Tutti i set e gli oggetti sono attualmente in vendita a prezzo di saldo. Milano segreta rivela che il negozio in realtà riaprirà ma in un'altra location: a incidere sulla scelta, il significativo aumento dell'affitto.