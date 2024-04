LEC: Charles Leclerc apre una gelateria con Grom a Milano

Nome in codice LEC: l'11 aprile allo Spazio Vitale Barberis Canonico di Milano si alzerà il sipario sul progetto che vede coinvolti il pilota della Ferrari Charles Leclerc con Federico Grom e Guido Martinetti, inventori del celebre marchio di gelateria Grom. C'è già una pagina Instagram che sta per raggiungere i 100mila follower. E ci sono gli indizi disseminati sui propri social dal pilota monegasco. Che parla di "un progetto molto speciale, una nuova grande avventura intrapresa al di fuori del circuito di gara” incentreata su “un piccolo piacere proibito” che ogni tanto ama concedersi, Ma che “può far parte di uno stile di vita sano ed equilibrato”.

Tutto porta a pensare che si tratti del lancio di una nuova gelateria artigianale di qualità. Non resta che attendere una settimana per saperne di più.