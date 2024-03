Lecco: ancora senza esito le ricerche di Edoardo Galli

Continuano senza sosta le ricerche di Edoardo Galli, il 16enne di Colico (Lecco) del quale non hanno più tracce da giovedì scorso. Tutte le squadre e i mezzi messi in campo dai vigili del fuoco di Lecco, a partire dai droni, sono state attivate dalla Prefettura. Le ricerche si sono concentrate nella zona di Alpe Giumello zona che, secondo il padre, Edoardo amerebbe molto. Sempre secondo il padre, una delle poche certezze è che il ragazzino abbia preso il treno da Morbegno, in direzione Milano. Da quanto si apprende al momento non ci sarebbero tracce di telecamere che lo hanno visto scendere in stazioni intermedie. Dall'abitazione di Colico risulterebbe mancare un sacco a pelo. Ultimamente il ragazzo avrebbe fatto ricerche in internet, in siti che indicano come riuscire a sopravvivere nei boschi. In quota intanto sono tornati il freddo e le precipitazioni, in alto anche la neve. Il tempo stringe.

I genitori: "Torna subito da noi, ti stiamo aspettando a braccia aperte"

Al momento della scomparsa il 16enne "indossava un giubbetto di jeans di colore blu scuro, un pile e pantaloni beige, scarpe bianche Adidas". Secondo quanto riferito da genitori e conoscenti. Edoardo è alto 1 metro e 80, di corporatura normale, capelli e occhi chiari. Porta gli occhiali ma anche le lenti a contatto e ha un piccolo segno sul sopracciglio destro, hanno aggiunto i genitori, che hanno lanciato un appello attraverso la trasmissione Chi l'ha visto?. "Torna subito da noi, ti stiamo aspettando a braccia aperte. Siamo tutti preoccupati e agitati. Non hai idea di come stanno i nonni", ha detto il padre. "Tutti ti vogliamo bene, per favore torna a casa", ha aggiunto la mamma. "Ha con se il cellulare che risulta spento. E' minorenne, potrebbe essere in difficoltà", si legge sulla pagina Facebook di Penelope Lombardia. La Prefettura invita chiunque dovesse avere notizie o avvistare il ragazzo di darne pronta comunicazione alla Stazione dei Carabinieri di Colico al numero 0341/940106.