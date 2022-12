Lega, congressi provinciali lombardi. Salvini vince a Varese ma non a Brescia

"Felice e orgoglioso di come la Lega coinvolga e dia la parola a migliaia di militanti che in questo fine settimana hanno eletto come segretari Roberta Sisti, Laura Santin, Simone Bossi, Claudio Bariselli, Jacopo Vignati, Guglielmo Ferrarese e Andrea Cassani". Così in una nota il leader della Lega Matteo Salvini commentando i risultati dei congressi provinciali tenutosi oggi a Brescia, Como, Cremona, Lodi, Pavia, Rovigo e Varese. "Sapranno fare squadra - ha aggiunto Salvini - raggiungere nuovi obiettivi e rafforzare sempre di più la nostra Lega".

Varese, eletto segretario della Lega Andrea Cassani

Andrea Cassani, sindaco di Gallarate, sostenuto dal leader Matteo Salvini, sarà il nuovo segretario provinciale della Lega a Varese. Con 229 voti incassati, Cassani ha avuto la meglio con 12 preferenze di scarto sullo sfidante, Giuseppe Longhin (217) appoggiato dal Comitato Nord lanciato da Umberto Bossi. Sono stati 462 i votanti al congresso provinciale del Carroccio di Varese, 13 le schede nulla e 3 le bianche.

Brescia, perde il candidato di Salvini

Roberta Sisti con 391 voti è stata eletta nuova segretaria provinciale della Lega a Brescia. La sindaca di Torbole Casaglia, sostenuta dai bossiani del Comitato Nord, ha battuto l'uscente Alberto Bertagna, indicato dal leader Matteo Salvini che ha ottenuto 365 voti Sono state 28 le schede bianche o nulle. Il congresso provinciale si è tenuto oggi a porte chiuse