Lega: Fontana, salviniano o giorgettiano? Io leghista leghista



Nella Lega "non ci sono divisioni" e "Dato che non c'e' ne' chi e' salviniano ne' chi e' giorgettiano, io sono leghista. Sono rigorosamente, orgogliosamente leghista dallo scorso millennio". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della scuola di formazione politica della Lega ha replicato a chi gli chiedeva se si sentisse piu' vicino alla linea del leader del partito o a quella del vice segretario.



"Non c'e' nessuna divisione interna - ha ribadito - . Sono tutte costruzioni che non esistono. Non c'e' nessuna tensione" tra Salvini e Giorgetti.



Lega: Fontana, ruolo di leader di Salvini non e' mai stato in discussione



"Non c'e' nessuna crisi di legittimita' che coinvolge Matteo Salvini come leader della Lega", ha poi aggiunto il presidente della Regione Lombardia: "Non credo sia messo in discussione neanche da una persona all'interno della Lega - ha ribadito Fontana-. Non c'e' mai stata una voce in qualche modo critica nei confronti di Salvini, almeno che io conosca. Tra le persone che io frequento nella Lega non c'e' nessun tipo di contestazione".