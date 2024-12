Lega, i nomi dei nuovi eletti nel direttivo lombardo guidato da Romeo

Il segretario della Lega Lombarda Salvini Premier, Massimiliano Romeo, nel suo primo giorno di lavoro, ha immediatamente convocato la prima seduta del nuovo consiglio direttivo regionale che si riunirà nel tardo pomeriggio di venerdì 20 dicembre presso la storica sede leghista di via Bellerio a Milano.

All’ordine del giorno, tra i vari punti, le comunicazioni del segretario e le assemblee di tutti i segretari di sezione e di tutti i sindaci. Nel consiglio direttivo regionale, oltre ai membri di diritto, sono presenti i 16 segretari o commissari provinciali e i nuovi membri eletti ieri al congresso regionale, ovvero, in ordine alfabetico:

Francesco Bramani, sindaco di Dalmine

Alessandro Chiodelli, consigliere comunale Mozzo

Andrea Dara, deputato e vice sindaco a Castiglione delle Stiviere

Alessandro Fagioli, consigliere comunale a Saronno e membro della delegazione italiana al congresso dei poteri locali e regionali presso il Consiglio d’Europa

Giovanmaria Flocchini, sindaco di Pertica Alta e presidente comunità Montana Val Sabbia

Paolo Formentini, deputato e consigliere comunale a Desenzano del Garda

Luca Mazzeo, responsabile comunicazione provincia del Ticino

Andrea Monti, sindaco di Lazzate

Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato

Ramon Pedretti, vice segretario sezione Endine Gaiano

Mauro Redaelli, responsabile organizzativo provincia Como

Jacopo Maria Richetti, militante sezione Tradate

Massimo Sertori, assessore regionale a Enti Locali, Montagna, risorse idriche e energetiche

Alessandro Verri, capogruppo in consiglio comunale a Milano e responsabile regionale Lega Giovani Lombardia

Andrea Villa, vice sindaco di Desio e referente provinciale Lega Monza Brianza

Gianni Rinaldo Vincenzi, consigliere comunale e segretario sezione a Gravellona Lomellina



Romeo: "Ripartiamo con entusiasmo coinvolgendo la nostra base"

“Ripartiamo con tanti obiettivi politici dopo il confronto costruttivo e leale che abbiamo avuto ieri con la base, con i tanti interventi dei delegati, in sede congressuale. Ripartiamo con entusiasmo e senza perdere nemmeno un minuto per coinvolgere la nostra base, ogni singolo militante, nella nostra battaglia politica per la Lombardia, per il territorio lombardo e per ogni cittadino lombardo”, spiega il segretario Romeo.