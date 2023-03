Lega: "Il Pd continua folle lotta alle auto"



"Nella giornata di Lunedi 27 Marzo, in Consiglio Comunale è stata votata dal PD una variazione del PDG che vedrà il taglio di oltre 200 posti auto". Così Alessandro Verri Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale.

Alessandro Verri: "Bocciato emendamento per tutelare posti auto in via Palatino"

"Il Comune usa gli oneri di urbanizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'area ex Trotto e ha deciso di tagliare di netto oltre 200 posti auto in via Palatino. Ci siamo opposti presentando un emendamento come centro desta per tutelare almeno i posti auto regolari ma il mio emendamento per tutelare i posti auto di Piazzale dello Sport è stato bocciato".

Francesco Giani: "Ancora una volta a pagarne le conseguenze saranno le famiglie e i lavoratori"

"Il Comune di Milano continua la politica di guerra alle macchine e ai parcheggi, specie in una zona già carente di posti auto. Ancora una volta a pagarne le conseguenze saranno le famiglie e i lavoratori". Così Francesco Giani capogruppo della Lega in Consiglio di Municipio 7.