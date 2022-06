Lega: la metà dei reati commessi da minorenni sono in capo a immigrati

Lega: metà dei reati commessi da minorenni sono in capo a immigrati

"La metà dei reati commessi da minorenni sono in capo a immigrati. Diamo subito la cittadinanza a tutti, compresi i componenti delle baby gang che hanno stravolto la pace e la sicurezza sule rive del Garda? I rappresentanti della Lega di Camera e Senato sono stati votati con un mandato elettorale totalmente diverso da quello di fare approvare la cittadinanza facile per gli immigrati o la liberalizzazione delle droghe". Questo l'intervento della deputata leghista Federica Zanella, in merito alla polemica di questi gioeni sulla ius scholae.

"Gli italiani - sottolinea Zanella - hanno problemi di stipendi e pensioni basse, di mutui che salgono e bollette sempre più care. Il Pd e il Movimento 5 Stelle pugnalano il governo con provocazioni che ne mettono a rischio la tenuta. Questo governo è nato per mettere insieme le forze migliori e portare il Paese fuori dalla pandemia per gestire il Pnrr, per affrontare l'emergenza del caro carburanti, emergenza sociale, per parlare di lavoro, pensioni ed economia. Insistere su temi divisivi è un atto irresponsabile. Lo Ius Scholae è tutto fuorché una priorità in questo momento, oltre a essere una proposta sbagliata visto che il nostro Paese è al primo posto per naturalizzazioni nella Ue. I bambini stranieri in Italia hanno già gli stessi diritti dei bambini italiani".

"Pd e M5s danno priorità a temi che non fanno bene alla nazione mentre la Lega pensa a misure per sostenere famiglie e imprese. Dem e grillini sono i mandanti di un grave attacco a governo e maggioranza con l’economia schiacciata da pandemia sanitaria e scenari di guerra in Europa. Un comportamento incomprensibile e in sostanza un insulto ai milioni di italiani in difficoltà", conclude la deputata del Carroccio.