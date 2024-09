Lega Lombarda verso il congresso: i nomi e i rumors



Si avvicina il congresso della Lega lombarda, di cui si parla ormai da più di un anno e mezzo. Dopo il periodo di commissariamento, affidato al deputato Fabrizio Cecchetti, il nuovo segretario regionale sarà scelto prima di Natale, probabilmente dopo la tornata di elezioni regionali di novembre in Emilia-Romagna, Liguria e Umbria.

L'obiettivo primario è quello di evitare spaccature o divisioni plateali, per questo la strada dell'unico candidato appare oggi come quella più probabile, proprio per evitare la conta e dare un messaggio di unità nella Regione più importante per Matteo Salvini, rappresentata al governo da cinque ministri tutti lombardi. Un modo anche per evitare grattacapi e far quadrato attorno al ministro in un momento delicato, dopo la richiesta di condanna arrivata nel processo Open Arms.

Congresso Lega Lombarda: Romeo disponibile, Cecchetti per la continuità

Chi ha già dato disponibilità a candidarsi è il brianzolo Massimiliano Romeo, dal 2018 capogruppo della Lega in Senato con un passato anche da capogruppo nel Consiglio regionale della Lombardia. Vicino alle posizioni di Salvini, negli ultimi mesi non ha risparmiato comunque qualche sollecitazione al partito, come l'invito a ripartire dai militanti. Romeo è ben visto dalla base lombarda, che lo conosce bene, così come sarebbe ben vista una candidatura di Fabrizio Cecchetti, il 'reggente' di questi anni del Carroccio lombardo, che durante il suo mandato da commissario ha organizzato i congressi in quasi tutte le province della Regione, alcuni anche 'roventi', dove si sono sfidati esponenti più vicini a Salvini e altri che professavano il ritorno della Lega alle origini, seguendo il mito di Umberto Bossi. Un lavoro che viene riconosciuto a Cecchetti, che si è reso disponibile nei confronti del partito senza però scendere in campo ufficialmente.

Toccalini, coordinatore dei giovani, e Caparini, tesserato dal 1986

Un altro nome è quello del deputato e coordinatore della Lega Giovani Luca Toccalini, anche lui vicino a Salvini. Sullo sfondo anche un'ipotesi lanciata in estate dai giornali bresciani, ossia quella di una candidatura di Davide Caparini, marito dell'europarlamentare Silvia Sardone con un lungo curriculum di militanza nella Lega. La prima tessera della Lega lombarda Caparini la fece nel 1986, fondando poi la sezione locale della Vallecamonica. Oltre al passato da deputato e da responsabile della comunicazione del partito, Caparini è stato anche assessore al Bilancio della Regione Lombardia nella scorsa legislatura e oggi siede tra i banchi del Pirellone come consigliere regionale. Ad ogni modo la data per il congresso non è ancora stata ufficializzata, ma la volontà è quella di celebrarlo, insieme alle altre Regioni mancanti, completando il quadro prima di arrivare al congresso federale.