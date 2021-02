Lega, nel weekend gazebo nei nove municipi di Milano per cercare candidati

Sabato 13 e domenica 14 febbraio la Lega organizza in ogni Municipio di Milano una serie di gazebo per incontrare i milanesi e ascoltare le loro opinioni sui principali temi della città e dei quartieri. “E’ un modo per chiedere ai cittadini di tutti i quartieri la loro opinione su ciò che non funziona a Milano e, soprattutto, per trovare dal basso idee e progetti per migliorare la vita della città. Ai gazebo ci saranno inoltre dei semplici volantini con cui chiederemo ai cittadini non solo la loro opinione, ma anche la loro disponibilità a dare un contributo per la campagna elettorale o a candidarsi”, spiega il Commissario Provinciale della Lega Salvini Premier Stefano Bolognini. Ad ogni gazebo saranno presenti i consiglieri di Municipio e i rappresentanti istituzionali della Lega che saranno a disposizione dei cittadini.