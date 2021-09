Lega, Pd: i passaggi a Forza Italia per coprire le debolezze di Salvini



"E' triste vedere il passaggio di due ex liberali moderati come Fermi e Piazza alla Lega sovranista e di destra, tanto piu' in un momento in cui questo passaggio serve solo a Salvini per tentare di mascherare la debolezza esterna, rispetto al centrodestra, ma soprattutto interna al suo partito, sempre piu' spaccato". Lo dichiarano il segretario del Pd Lombardia Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul, commentando il passaggio di due esponenti di Forza Italia in Consiglio regionale (Alessandro Fermi, presidente dell'assemblea, e Mauro Piazza) alla Lega.



"Di questi e altri passaggi si parla da tempo, ma avvengono solo ora, perche' un Salvini sotto scacco deve tentare di dare un segnale di forza, soprattutto in Lombardia. Le istituzioni regionali, intanto, stanno a guardare le convulsioni interne alla Lega e alla sua coalizione e il risultato e' che l'asse si sposta sempre piu' a destra, piu' verso Orban e Marine Le Pen che verso l'Europa e i suoi valori democratici. La realta' e' che Salvini e' sempre piu' in difficolta' e non sara' certo qualche cambio di casacca a risolvere i problemi che derivano da una linea politica confusa e ambigua, come ben si capisce dalle continue contraddizioni che emergono nei confronti del governo. La Lombardia merita di meglio", concludono i due dem.