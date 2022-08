Lega Serie A, accordo con Kama.Sport per innovare in chiave tech e data-driven

Kama.Sport, start up leader nello sport tech italiano, ha siglato un accordo con la Lega Serie A per sostenere l'innovazione del calcio italiano

De Siervo (Lega Serie A): "L'accordo con Kama.Sport apre una nuova era"

L'importante partnership è stata raccontata anche dalla Gazzetta. Così l'ad della Lega Serie A Luigi De Siervo: “L’accordo con Kama.Sport apre una nuova era nello sviluppo digitale della Media Company della Serie A. Grazie a questa partnership l’enorme quantità di dati prestazionali che quotidianamente vengono raccolti saranno elaborati e resi facilmente fruibili per permettere ai Club di sfruttarli al meglio, al fine di raggiungere le più elevate performance sportive. In un mondo in cui lo sviluppo dei dati e delle conoscenze assume sempre maggiore importanza, gli strumenti messi a disposizione da Lega Serie A attraverso Kama.Sport risultano fondamentali per mantenere il calcio italiano ai massimi livelli ed elevare il livello della competizione. Nel corso di questa partnership progetteremo inoltre un sistema in grado di mettere a disposizione degli appassionati metadati e statistiche sempre più elaborate, oltre a tecnologie avanzate come realtà virtuale ed aumentata che renderanno sempre più coinvolgente l’esperienza di tutti i tifosi”.

Bertelli (Kama.Sport): "Accordo storico per cavalcare la rivoluzione data-driven"

“Una notizia trasformativa per l’intero calcio italiano. Il calcio sta cambiando rapidamente e questo accordo storico getta solide basi per cavalcare la rivoluzione data-driven che stiamo vivendo – ha dichiarato Carlo Bertelli, Co-fondatore di Kama.Sport -. A Lega Serie A forniremo strumenti tecnologici all’avanguardia per progettare e governare il cambiamento: Insieme trasformeremo idee e progetti ambiziosi in traguardi. L'accordo con Lega Serie A consolida il ruolo chiave di Kama.Sport nel panorama sport-tech internazionale.”

Cosa prevede l'accordo tra Kama.Sport e Lega Serie A

L'accordo prevede una collaborazione di lungo termine su tre linee principali:

1. Sostegno alla trasformazione digitale dei Club di Serie A TIM

Kama.Sport e Lega Serie A puntano, attraverso questa collaborazione, a fornire strumenti e tecnologie state-of-the-art, utili alla definizione delle migliori strategie e decisioni basate sull’utilizzo dei dati al servizio dell’esperienza e competenza dei tecnici sportivi.

2. Internalizzazione dei provider Lega Serie A

Nel medio periodo verrà attuato un piano di internalizzazione dei processi e dei progetti attualmente esternalizzati. In particolare, sarà avviata la progettazione di un sistema integrato per la gestione di diverse tipologie di dati acquisiti da Lega Serie A, con la finalità di offrire metadati esclusivi ed univoci a tifosi e appassionati.

3. Supporto per tecnologie e attività innovative

La partnership di lungo periodo si pone anche l’obiettivo di realizzare progetti di innovazione ad alto valore aggiunto, su direttive strategiche coordinate da Lega Serie A. La collaborazione con Kama.Sport verterà sulla progettazione e sviluppo di tecnologie avanzate di realtà virtuale e aumentata, intelligenza artificiale e tecnologie Web3 con l’obiettivo di facilitare esperienze sempre più immersive per il coinvolgimento degli appassionati di calcio di tutto il mondo.