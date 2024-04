Lega "splendida quarantenne": il sit in a Milano

Quaranta anni della Lega: sit in davanti al Pirellone con un centinaio di partcipanti. Presenti anche parlamentari, eurodeputati, consiglieri regionali, e, riferisce Ansa, un defilato Gianluca Savoini. C'erano anche la ministra della Disabilità Alessandra Locatelli, il governatore Attilio Fontana, il coordinatore e vicecoordinatore della Lega lombarda Fabrizio Cecchetti ed Eugenio Zoffili, il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Alessandro Corbetta.

"Abbiamo scelto come slogan 'Splendida quarantenne'" ha spiegato Cecchetti che ha voluto ringraziare "Umberto Bossi, Roberto Maroni e grazie Matteo Salvini per quello che sta facendo". Una citazione degli unici tre segretari che ha avuto il partito e come mantra che si ripete l'assicurazione che la Lega "non è mai cambiata" nella sua essenza.