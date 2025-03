Legacoop Lombardia ha inaugurato a Milano il suo hub cooperativo

Non una nuova sede per Legacoop Lombardia ma un nuovo progetto da condividere. È questa la natura dell'hub cooperativo inaugurato oggi - lunedì 10 marzo - a Milano, all’interno di Palazzo Montedoria (via Pergolesi 25), l’iconico edificio progettato negli anni Sessanta dall'architetto e designer Gio Ponti.

Popolato dai due consorzi cooperativi nazionali e da molte cooperative protagoniste sul mercato milanese, l'hub di Legacoop Lombardia è pensato come luogo strategico e centrale dove far emergere il protagonismo del movimento cooperativo lombardo e non solo. Sperimentazione, connessione e contaminazione, l'hub inaugura un nuovo format di rappresentanza che tiene insieme la complessità di un movimento costituito da cooperative attive in tutti i settori produttivi e la capacità cooperativa di fare rete e costruire sinergie.

Dadda: "Un luogo fortemente identitario, dove faremo e racconteremo cooperazione"

"Un luogo fortemente identitario, dove faremo e racconteremo cooperazione" nelle parole di Attilio Dadda, Presidente di Legacoop Lombardia, che accompagnano il lancio del progetto. "Abbiamo concepito gli spazi per favorire la socialità e lo scambio mutualistico in collaborazione con le cooperative associate, oltre a dare ampio spazio alla condivisione di ciò che siamo e facciamo. Emerge la volontà di stimolare progettualità comuni e visioni di filiera e soprattutto di costruire alleanze, anche mettendo insieme le differenze".

Presenti l'Arcivescovo di Milano Monsignore Mario Delpini, il Vicepresidente di Regione Lombardia Marco Alparone, l'Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano Alessia Cappello, assieme ad altri rappresentanti delle istituzioni, del mondo delle imprese, dei sindacati e del movimento cooperativo. Di seguito le loro dichiarazioni.

Mario Enrico Delpini, Arcivescovo di Milano

“In un villaggio ogni famiglia vive del prodotto del suo campicello: si semina e poi si raccoglie, ma tutto dipende dall’acqua, a volte piove troppo a volte troppo poco e la vita nel villaggio è stentata. Forse insieme possiamo scavare un pozzo e avere acqua garantita per tutti. Questo è il senso della cooperazione. Credo che in ogni realtà bisogni rispettare e mantenere i principi etici fondanti della cooperazione, qualsiasi cosa si faccia, come dimostra l’importante lavoro di Legacoop”.

Marco Alparone, Vice-Presidente della Regione Lombardia

“Ringrazio caldamente Legacoop Lombardia per questo invito, ne sono onorato. La mia presenza qui risponde ad un bisogno profondo di intervento per sostenere il lavoro di Legacoop. Nel mio percorso ho cercato di rispondere al meglio a questo bisogno, secondo un modello di costruzione cooperativistico europeo. In un sistema produttivo che dev’essere eco-sostenibile, Legacoop è l’insieme di tutte le risposte che mette al centro il valore delle persone. Questo Hub di Legacoop, pensato come luogo di accoglienza e di scambio reciproco, spero possa presto diventare una vera e propria casa per la comunità”.

Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano

“Legacoop Lombardia ha un grande valore nella nostra città e da oggi si mette ulteriormente a disposizione della comunità, in uno scambio pubblico-privato che è la forza di Milano. L’inaugurazione della nuova sede rappresenta un momento di progresso e sviluppo per tutta la comunità. La nuova sede di Legacoop Lombardia è in via Pergolesi 25, nel cuore di Milano e in una zona che sta vivendo una fase di trasformazione e rilancio. La sua presenza in questo contesto rappresenta un’opportunità straordinaria per arricchire il tessuto economico e sociale locale. Milano ha bisogno di luoghi come questo, dove le idee potranno trasformarsi in progetti concreti, generando valore per tutta la città e oltre”.

Toshiaki Kobayashi, Console Generale, Consolato del Giappone a Milano

“Questa nuova sede, importante progetto di Legacoop Lombardia, è un segno tangibile di crescita, un Hub dove le idee prenderanno forma con un obiettivo di inclusività. Sono contento del percorso di collaborazione intrapreso con Legacoop Lombardia e mi complimento per questo importante passo che avviene proprio nel 2025, Anno internazionale delle Cooperative”.

Simone Gamberini, Presidente nazionale Legacoop

“Quello di oggi è un momento di grande orgoglio per tutta Legacoop: non è solo l’inaugurazione di una sede, ma un nuovo modo di pensare l’associazione. L’Hub di Legacoop Lombardia è un luogo di innovazione e promozione, uno strumento per costruire una nuova cooperazione e rilanciare un messaggio forte su cos’è l’associazione e come la intendiamo. È solo l’inizio di un percorso che ci porterà a ottobre 2026 a Milano per festeggiare i 140 anni di Legacoop con la nostra Biennale, dove rilanceremo alle istituzioni il nostro messaggio di impegno per un modello di società diversa da quella attuale, che ponga al centro le persone e la loro capacità di collaborare per rispondere ai bisogni quotidiani della società. L’inaugurazione dell’hub è un’occasione per lanciare un messaggio forte per questo anno importante: le cooperative possono e devono costruire un mondo migliore”.

Dadda: "Milano e la Lombardia diventino laboratorio di nuove alleanze per una economia di pace"

Nel suo intervento conclusivo Attilio Dadda ha ribadito l’importanza delle alleanze, del lavorare insieme, sostenendo che: “Milano e la Lombardia devono essere laboratorio di nuove alleanze, per un'economia di pace, legata ai territori e alle comunità, a quell’idea di collettività che tiene insieme le differenze, partendo dal riconoscimento dei diritti e dalla lotta alle disuguaglianze. Temi che interessano le nostre imprese e tutto il tessuto imprenditoriale perché il benessere si misura nella qualità della vita e del lavoro delle persone, nella possibilità di dare spazio alle proprie aspirazioni personali. Per questo vorremmo che Milano, oltre ad essere capitale economica e finanziaria, sia città dei diritti, dove il capitale più importante è rappresentato dalle persone. Il nostro hub vuole essere anche simbolo di questa visione, dimostrando la capacità delle imprese cooperative – con il loro patrimonio di soci e socie – di “costruire un mondo migliore”, come ci ricorda lo slogan dell’Anno Internazionale delle Cooperative, il 2025, dichiarato dalle Nazioni Unite.