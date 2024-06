Legali Genovese, sia assolto per i nuovi casi di stupro

Per gli avvocati di Genovese, condannato definitivamente a soli 6 anni e 11 mesi, l’uomo dovrebbe essere assolto nel processo con rito abbreviato che riguarda il secondo filone d’indagine in cui è accusato di nuovi abusi sessuali su due ragazze rese incoscienti dopo essere state drogate. I difensori Scuto e Ferrari hanno avanzato la richiesta di assoluzione anche per il reato di intralcio alla giustizia di cui è accusato con Genovese anche l’ex braccio destro Daniele Leali, per aver chiesto alla modella 18enne vittima di stupro del primo processo una ritrattazione in cambio di poche migliaia di euro.

Il materiale pedopornografico in Bibbia 3.0, richiesto il minimo della pena

Per l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico, contestata sempre a Genovese, contenuto in una cartella chiamata “Bibbia 3.0”, trovata dalla polizia pullulante di immagini di minori, è stato chiesto il minimo della pena.

2 luglio, al processo anche Leali e Borruso

Per il processo si tornerà in aula il 2 luglio. Parleranno anche i difensori di Leali e Borruso, ex fidanzata di Genovese e imputata con rito abbreviato per uno degli episodi di stupro e per la tentata violenza agita su una 28enne ancora nel febbraio 2020. Arriverà invece il 12 luglio, dopo eventuali repliche, la decisione del gup Chiara Valori.