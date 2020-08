Legambiente, continua il ritiro dei ghiacciai in Lombardia



Una perdita di spessore di circa un metro l'anno e un ingente ritiro di 500 metri tra il 1925 e il 2020 (5 metri l'anno) caratterizzano il ghiacciaio dello Sforzellina, mentre il ghiacciaio dei Forni, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio) , il secondo piu' grande in Italia per superficie, riporta un regresso frontale di 2 km negli ultimi 150 anni, passando dai 13,2 km di superficie del 1981 agli 11 km attuali. E' questo, in estrema sintesi, il risultato del monitoraggio effettuato nella terza tappa della Carovana dei ghiacciai di Legambiente sui due ghiacciai Sforzellina e dei Forni, entrambi in Valtellina.



I risultati del monitoraggio sono stati presentati a Bormio (Sondrio): "Anche il vastissimo ghiacciaio dei Forni si sta inesorabilmente riducendo - dichiara Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente -. Insieme allo Sforzellina questi ghiacciai ci rammentano quanto abbiamo gia' osservato nel settore occidentale delle Alpi: una tendenza alla riduzione della massa glaciale in linea con la situazione del settore meridionale delle Alpi. E' urgente mettere in campo misure e politiche ambiziose sul clima per arrivare a emissioni nette pari a zero al 2040, in coerenza con l'Accordo di Parigi".