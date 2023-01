Legge 194, i Radicali diffidano Regione. Majo attacca, Asst Cremona risponde

Oggi presentiamo diffida formale alla Regione Lombardia per il mancato rispetto della legge 194". Così Vittoria Loffi, candidata a Cremona 'Patto Civico per Majorino Presidente' e Giulia Crivellini, avvocata, tesoriera di Radicali Italiani, candidata a Milano 'Patto Civico per Majorino Presidente'. "Sul territorio lombardo ci sono almeno cinque strutture che hanno il 100% di obiettori di coscienza. Una di queste è l'ospedale Oglio Po. Per poter accedere ad una interruzione di gravidanza le donne della zona devono rivolgersi all'Ospedale di Asola, a quello di Cremona (40 km, dove gli obiettori si attestano attorno al 63,5%) o a quello di Mantova (38 km), avendo nella quasi totalità dei casi come unica opzione l'intervento chirurgico e non farmacologico".

Radicali: "Diffidiamo dunque la Regione Lombardia per denunciare la palese violazione della legge 194"

Diffidiamo dunque la Regione Lombardia per denunciare la palese violazione della legge 194. La diffida è la prima di una serie di azioni giuridiche e politiche che metteremo in campo nelle prossime settimane e mesi affinché i diritti riproduttivi e il diritto alla cura e alla salute delle cittadine e dei cittadini siano rispettati", concludono.

Majorino: "La Regione Lombardia è diventata in questi anni un laboratorio della scarsa applicazione della legge 194"

"La Regione Lombardia è diventata in questi anni un laboratorio della scarsa applicazione della legge 194, mentre noi saremo quelli della piena applicazione. E in questo ci metto anche il fatto che rilanceremo i consultori pubblici sulla salute della donna, massacrati dalla gestione della destra". Lo ha affermato oggi il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, durante il congresso Spi Cgil in corso a Milano.

Asst Cremona: "La legge 194 viene pertanto rispettata"

"In riferimento ad alcune notizie uscite nel pomeriggio, l'Asst Cremona- di cui fanno parte gli Ospedali di Cremona e Oglio Po - precisa che la Struttura complessa di Ostetricia e ginecologia ha carattere aziendale ed è composta da un'unica équipe di 14 medici, di cui 6 non obiettori. La legge 194 viene pertanto rispettata". E' quanto si legge in una nota dell'Asst Cremona in replica alla nota dei Radicali che oggi hanno annunciato "diffida formale alla Regione Lombardia per il mancato rispetto della legge 194" all'ospedale Oglio Po di Cremona.