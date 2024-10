Legge di Bilancio, Sala: "Molto preoccupato per i tagli ai Comuni"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso grande preoccupazione in merito alla Legge di Bilancio, sottolineando che i continui tagli imposti ai Comuni stanno penalizzando fortemente le amministrazioni locali. Durante l’evento "Un campione per amico" organizzato da Generali a Milano, Sala ha invitato il Governo a riflettere su quanto avvenuto negli ultimi anni: "I Comuni hanno ridotto il debito in maniera significativa, mentre il Governo ha continuato a richiedere sacrifici sempre agli enti locali".

Sala: "Il peso dei sacrifici ricade sempre sui Comuni"

Sala ha criticato l'andamento attuale, evidenziando che il bilancio tra i tagli fatti ai Comuni e quelli subiti dal Governo è "nettamente a sfavore" degli enti locali. Il sindaco ha ribadito che, nonostante gli sforzi delle amministrazioni per ridurre il debito, i sacrifici richiesti continuano a gravare principalmente sui Comuni, rendendo la gestione delle risorse sempre più difficile.