Legnano, l'ex sindaco Fratus condannato a due anni e due mesi

Due anni e due mesi all'ex sindaco leghista di Legnano, Giambattista Fratus; due anni all'ex vicesindaco Maurizio Cozzi e un anno e tre mesi all'assessore Chiara Lazzarini. Queste le condanne emesse stamattina dal Tribunale di Busto Arsizio nei confronti della giunta decaduta di Legnano, finita nell'indagine della pm Nadia Calcaterra sul sistema di potere che aveva coinvolto il Comune. L'indagine era partita con l'accusa per Fratus di corruzione elettorale, in particolare relativamente a una nomina nel cda di Amga in cambio dell'appoggio elettorale al ballottaggio durante le elezioni. Fra i personaggi coinvolti nell'indagine anche il vicesindaco Maurizio Cozzi e l'assessore Chiara Lazzarini (entrambi di Forza Italia) che - stando alle carte - si erano attivati al fine di piazzare un dirigente vicino a loro in una delle municipalizzate.