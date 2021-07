Lendlease, dal Canada 200 milioni in un fondo per lo sviluppo di Mind

Lendlease, gruppo internazionale del real estate, rigenerazione urbana e investimenti, annuncia l’accordo siglato martedì con Canada Pension Plan Investment Board (di seguito CPP Investments) - organo indipendente di gestione degli investimenti per conto del fondo pensione canadese (497,2 miliardi di dollari canadesi di AUM al 31 marzo 2021) – per il coinvestimento in un fondo italiano dedicato di investimento alternativo immobiliare destinato allo sviluppo della Fase 1 dell’Area del West Gate di Milano Innovation District (MIND).

L’accordo siglato ieri, rinnova il solido legame tra Lendlease e CPP che li vede già impegnati insieme nei progetti di Barangaroo a Sydney (Australia) e Elephant Park a Londra (Regno Unito).

Situato nel sito precedentemente occupato da Expo 2015, MIND ambisce a diventare un distretto dell’innovazione punto di riferimento europeo, focalizzato sulle scienze della vita e sulla tecnologia, all’interno di un’area che, includendo anche lo sviluppo pubblico, misura oltre un milione di metri quadrati. I diritti per lo sviluppo privato di Lendlease riguardano circa la metà dell’area pari ad approssimativamente 480.000 metri quadrati, per un valore dello sviluppo stimato in circa €2,5 miliardi. Basato su una partnership pubblico privata, MIND Milano Innovation District, ospiterà il nuovo campus dell’Università Statale, volto ad accogliere oltre 18.000 studenti, l’ospedale Galeazzi IRCSS, con oltre 500 posti letto.

L’area ospiterà inoltre lo Human Technopole, il nuovo istituto di ricerca italiano per le scienze della vita, altri centri di ricerca e anche Federated Innovation™, un ecosistema sinergico dell’innovazione che coinvolge più di 100 aziende impegnate a co-creare innovazione e scoperte nei settori delle “Lifescience” e “City of the Future”. Uffici, laboratori, strutture residenziali in affitto, negozi e spazi pubblici si affiancheranno alle istituzioni pubbliche, in un distretto dove vivranno e lavoreranno ogni giorno fino a 60.000 persone.

CPP Investments e Lendlease, secondo gli accordi investiranno congiuntamente e in modo paritetico, circa €400 milioni nel fondo per lo sviluppo e la ownership di lungo termine di approssimativamente 150.000 metri quadri sui complessivi 500.000 metri quadri di cui Lendlease detiene i diritti per lo sviluppo. Il fondo realizzerà l’area del West Gate, una area ad uso misto, che diventerà una meta riconosciuta per ricercatori, lavoratori, residenti e visitatori di altro tipo che raggiungeranno l’entrata ovest del distretto. Il fondo sarà gestito da Lendlease Italy SGR SpA e Lendlease Services Srl avrà l’incarico per lo sviluppo e il project management.

La sostenibilità fin dalla progettazione sarà un tratto distintivo di MIND, in linea con l’obiettivo globale di Lendlease contro il cambiamento climatico e l’impegno ad essere tra le aziende allineate all’1.5°C. MIND è progettato per essere un distretto a zero emissioni di carbonio alimentato unicamente da energia rinnovabile; si sta lavorando allo sviluppo di una rete privata smart in loco, così come di un network di ultima generazione ad alta prestazione per il sistema di riscaldamento e raffreddamento del distretto. L’energia rinnovabile giungerà da una varietà di fonti, tra cui pannelli solari installati in loco.

“La partnership con CPP Investments rappresenta una tappa fondamentale per questo entusiasmante progetto a Milano – ha spiegato Andrea Ruckstuhl, Head of Continental Europe di Lendlease - Il nostro coinvestimento onora l’eredità di Expo 2015 e contribuirà a realizzare nella stessa area l’idea di un distretto dell’innovazione di rilevanza internazionale. Si va configurandosi una nuova asset class: quella dei distretti dell’innovazione. Emerge una nuova sensibilità in linea con gli obiettivi del Recovery Plan europeo a sostegno della ricerca, dell’innovazione tecnologica, scientifica e umana. MIND rappresenta l’infrastruttura concreta sui cui porre le fondamenta per il futuro modellato da un’economia della conoscenza. Un’infrastruttura capace di attrarre talenti, fronteggiare le più grandi sfide del nostro tempo – quali la decarbonizzazione – realizzare uno sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale delle comunità. L’interesse intorno a MIND sta accelerando e contribuendo a renderlo un progetto pionieristico tanto per l’innovativo modello progettuale, quanto per le performance di sostenibilità. Questa operazione dimostra ulteriormente il valore del modello integrato di Lendlease e la nostra capacità di fornire ai maggiori partner di capitali, l’accesso ad investimenti di alta qualità su scala globale. Il nostro lavoro a MIND incarna l’impegno di Lendlease non solo per la realizzazione di “best places”, luoghi migliori dove stare e vivere, ma anche nella progettazione di soluzioni innovative capaci di traguardare il futuro”.

“MIND rappresenta un’eccellente opportunità per CPP Investments per approfondire la nostra relazione con un operatore globale esperto e per investire nel settore delle scienze dalla vita, facendo seguito alla nostra esperienza con il Milton Park nel Regno Unito - ha spiegato Andrea Orlandi, managing Director e Head of Real Estate Investments Europa di CPP Investments – Questo nuovo sito a Milano è destinato a diventare uno dei principali campus europei nelle scienze della vita, grazie al sostegno del nuovo primario istituto ospedaliero e al campus e istituto di ricerca dell’ Università di Milano nelle scienze della vita. Forniremo capitale di lungo temine per questo progetto che genererà rendimenti risk adjusted per i contribuenti e beneficiari di CPP Investments”.

Lendlease ambisce a creare valore proponendo distretti di rigenerazione urbana d’eccellenza in città globali di spicco laddove le comunità prosperano. La capacità di Lendlease di gestire importanti progetti urbani grazie al modello di business integrato e l’esperienza – consolidata in due decenni di attività – nel realizzare progetti ad uso misto su larga scala, hanno permesso al Gruppo di potenziare la propria expertise e complessità delle proprie soluzioni, diventando specialista leader dell’urbanizzazione.

Grazie alle capacità che spaziano in tutti gli ambiti del real estate – dall’ideazione alla pianificazione, dalla progettazione alla realizzazione attraverso la raccolta dei capitali e gestione degli investimenti, Lendlease è in grado di generare risultati economici, sociali ed ambientali superiori. Facendo leva su queste capacità, il gruppo converte e realizza una pipeline di lavoro in Europa del valore di £27 miliardi che coinvolge nuovi ed esistenti partner di capitali.