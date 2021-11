Lendlease e Risanamento: partnership con ELIS per Santa Giulia

Lendlease, Gruppo internazionale di real estate, infrastrutture e rigenerazione di aree urbane, e Risanamento, tra i principali operatori immobiliari italiani quotati alla Borsa di Milano, hanno siglato un accordo con ELIS, realtà non profit che da oltre 50 anni forma persone al lavoro, con particolare attenzione all’inserimento professionale dei giovani e alla riqualificazione di persone senza occupazione.

Nel nuovo quartiere, che rappresenta uno dei maggiori interventi di rigenerazione urbana a Milano, sorgerà entro la fine dell’anno il primo nucleo di un campus destinato ad ampliarsi con il progressivo sviluppo delle attività. La partnership siglata prevede in un primo momento l’attivazione di un Academy Skill Center, finalizzato alla formazione professionale di giovani in risposta al fabbisogno di manodopera specializzata per i cantieri edilizi di Lendlease a Santa Giulia. Con la progressiva costruzione del quartiere verranno quindi formate le professionalità richieste dai servizi di accoglienza del futuro quartiere olimpico.

“La nostra idea – commenta Pietro Cum, Amministratore Delegato di ELIS – è quella di formare all’interno del distretto quelle stesse persone che a partire da domani contribuiranno alla sua realizzazione. Perché non siano soltanto dei professionisti capaci, ma abbiano a cuore ogni spazio, ogni dettaglio e si sentano in qualche modo ‘a casa’. Del resto, ogni progetto di rigenerazione urbana muove da un elemento cruciale: le persone. Ed è questo il valore più profondo della presenza di ELIS a Milano Santa Giulia: individuare l’anima del quartiere e preservarla perché sia il motore di ogni sviluppo. Il nostro impegno è di attualizzare e trasmettere i principi dell’educazione della persona, del valore e della dignità del lavoro, dell’accoglienza e della sostenibilità umana e ambientale”.

Le attività del nuovo campus di Santa Giulia saranno finalizzate anche a contrastare il fenomeno NEET (Not in Education, Employment or Training). Secondo l’ISTAT, i giovani che non studiano e non lavorano sono in Italia oltre 1 milione nella fascia d’età 15-24 anni e circa 3 milioni in quella 15-34.

Fabrizio Zichichi, Project Director di Lendlease per Milano Santa Giulia, ha commentato: “Siamo convinti che il rilancio di Santa Giulia passi anche attraverso la creazione di opportunità lavorative e sociali per le nuove generazioni, per le quali stiamo lavorando con l’obiettivo di realizzare un quartiere vivace, sostenibile e inclusivo. La partnership siglata insieme a Risanamento con il Consorzio ELIS rappresenta un tassello molto importante per proseguire lungo questa direzione con nuove progettualità, ribadendo l’impegno di Lendlease nel restituire una vocazione e un’identità a Santa Giulia. Insieme ad ELIS sperimenteremo nuovi modelli di vita, formazione e lavoro post-pandemici, puntando sullo sport, la cultura e l’intrattenimento - in forte continuità con le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 – come volàno per la rigenerazione di questa nuova centralità milanese”.

L’accordo prevede inoltre lo sviluppo di iniziative che coinvolgano attivamente la comunità di Santa Giulia, in ambito sportivo, culturale e sociale.

Tra i progetti a cui partecipa anche Lendlease e che potrebbero atterrare a Santa Giulia con l’occupazione di spazi dedicati, c’è anche “Smart Alliance”. Appena partito in cinque città d’Italia, tra cui Milano, e promosso dal Consorzio di Aziende ELIS, il progetto mette in rete oltre 30 imprese per condividere spazi di lavoro prenotabili e momenti di formazione per i professionisti. Nato analizzando i nuovi fenomeni di organizzazione del lavoro a seguito della pandemia, “Smart Alliance” sta creando spazi lavorativi diffusi sul territorio, che favoriscano l’incontro e la condivisione tra le persone come in ufficio, conservando i vantaggi di flessibilità e riduzione degli spostamenti scoperti con il lavoro a distanza.

Alessandro Meneghelli, Project Director di Risanamento per Milano Santa Giulia S.p.A. ha commentato: “La nostra società ha sempre avuto ben chiaro l’obiettivo di sviluppare un nuovo quartiere che diventasse un punto di riferimento per tutti, in grado di attivare nuove opportunità e proporre nuove sfide, con un forte impatto sulla comunità. Con la partnership che unitamente a Lendlease abbiamo siglato con ELIS, siamo convinti che questa vocazione del progetto si possa realizzare. Siamo quindi molto contenti che ELIS abbia scelto Milano Santa Giulia quale sede per sviluppare le sue attività a Milano. I nuovi stili di vita, le varie proposte formative e lavorative che ELIS propone, siamo certi contribuiranno in modo significativo a rigenerare il quartiere, amplificandone le attrattive e soddisfacendo le esigenze del territorio, che includono sport e cultura come forti elementi distintivi. Tutte ottime basi su cui fondare il futuro di una nuova comunità”.

Formazione in assetto lavorativo, percorsi didattici che spaziano dai corsi di formazione professionale al corso di laurea in ingegneria digitale in collaborazione con il Politecnico di Milano, attività tese a potenziare dialogo e progettualità tra scuola e mondo del lavoro, sono gli aspetti essenziali del metodo ELIS. A partire da questa strategia d’intervento è cresciuto, intorno all’ente non profit nato negli anni ’60 nel quartiere Tiburtino di Roma, un Consorzio di aziende composto oggi da oltre 100 soggetti che occupano complessivamente 670.000 persone. Tra questi, 30 aziende quotate in Borsa, per un valore complessivo di capitalizzazione superiore ai 2.000 miliardi di euro. Grandi gruppi, pmi e start-up con le quali ELIS realizza attività di formazione e consulenza, e progetti d’innovazione, tesi a creare occupazione e sviluppo sostenibile, con particolare attenzione ai giovani e a soggetti in condizioni di fragilità.