Lenovo inaugura il primo concept store in Europa a Milano

Lenovo inaugura il primo concept store in Europa a Milano, in Corso Matteotti 8/10. A partire da mercoledi' 16 settembre, Spazio Lenovo e' aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 20; i visitatori, afferma una nota, possono entrare in contatto con la tecnologia nelle postazioni dedicate a Pc (ThinkPad,Yoga, Lenovo Legion), tablet, smartphone Motorola, workstation, visori di realta' aumentata e virtuale (Mirage, Think Reality), oltre a soluzioni di smart home/office, accessori e aree per eventi e workshop, briefing e incontri di business, spazi dedicati ai partner di Lenovo, lounge e cafe', uno spazio di coworking e un auditorium con platea. Dal primo ottobre sara' inoltre possibile seguire i primi appuntamenti, completamente gratuiti, sia in presenza su invito sia in modalita' digitale. Gli SmarTalk (due giovedi' al mese, dalle ore 19:00), questo il nome dei primi incontri, saranno moderati dalla giornalista Diletta Parlangeli e consentiranno ai partecipanti di confrontarsi su un determinato tema attraverso il punto di vista di tre ospiti: i primi talk saranno dedicati al mondo education, all'intelligenza artificiale (15 ottobre) e al gaming (5 novembre). Lenovo e' una societa' multinazionale da 50 miliardi di dollari Usa di ricavi, con 63.000 dipendenti e attiva in 180 mercati nel mondo.