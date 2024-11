Leonardo Maria Del Vecchio investe in Carnissage, ristorante di carne in Brera a Milano





Carni di qualità in una cornice elegante: è questa la proposta del gruppo Carnissage, che apre il suo primo ristorante in zona Brera a Milano. Carnissage è fondato dall'imprenditore Martino Uzzauto, e ha il sostegno di Lmdv Capital, family office di Leonardo Maria Del Vecchio, di Bros Investments di Bernardo Vacchi e Giulio Gallazzi, e di Marco Talarico e Barbara Valle. La famiglia di Uzzauto ha fondato Meat Premium, attiva nell'allevamento e importazioni di carni in Italia.