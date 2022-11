Letizia Moratti: "C'è una destra-destra. E Majorino apre spazi al centro"

Una Letizia Moratti in campo aperto, che corre perchè in Lombardia c'è una "destra-destra al potere e non piu' il centro" e intorno a Pierfrancesco Majorino vede una sinistra che lascia grande spazio al centro.

Moratti: “Il centro ha un progetto nazionale che va oltre la Lombardia”

Che ha un progetto "nazionale, che va oltre la Lombardia, ci saranno sorprese", anche se alla domanda se si prepara per una leadership nazionale con Renzi e Calenda ingombranti compagni di viaggio, si chiude a riccio limitandosi a dire che "darà un contributo".

Moratti: “ Certamente la Lombardia vive un declino, precedente il Covid”

Attenta a non urtare equilibri, pronta a rivendicare di essere stata chiamata "anche da presidenti del Consiglio di centrosinistra" in passato, di aver sentito in questi giorni molti leader di centrosinistra ("Alcuni li ho cercato io, ma molti mi hanno cercato") Moratti si presenta a "Otto e mezzo" su La7 senza concedere troppo a chi le chiede perchè un elettore di centrosinistra dovrebbe votare per lei. Certamente la Lombardia vive un declino, "precedente il Covid". "Ha l'indice di competitività sotto la media europea, ha le province di Lodi e Pavia con un pil sotto la media europea; ha molti giovani che non studiano e non lavorano". E quella regione che amministrava fino a poche settimane fa, l'ha amministrata perchè "sono stata chiamata per risollevare la sanità che era messa male da prima del Covid".

Moratti: “Allontanata da Fontana per reintegro medici no vax”

Basti pensare che "prima del mio arrivo 40 malati oncologici su 100 venivano operati "fuori tempo massimo" e ora sono 20. Cosa l'ha allontanata di più dalla giunta Fontana l'ha già detto e lo ripete: "La politica del reintegro dei medici no vax" l'ha trovata in disaccordo, così come era in disaccordo sulla Regione che si è allineata al governo proprio su questo provvedimento. Quali Regioni si sono distaccate da queste indicazioni? Pausa. "Campania e Puglia non hanno applicato la direttiva"