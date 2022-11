Letizia Moratti: "Io sempre tecnico, chiamata anche da centrosinistra"

"Sono sempre stata chiamata come tecnico, anche dal governo Berlusconi. E sono stata chiamata anche da governi di centrosinistra, in momenti in cui non ho potuto accettare per motivi personali". Lo ha detto a Radio 24 Letizia Moratti, candidata per una lista civica sostenuta dal Terzo Polo alle elezioni regionali lombarde, rispondendo alla domanda sulle ragioni per cui una storica esponente del centrodestra si trova ora sfidare il candidato del centrodestra Attilio Fontana alle prossime elezioni regionali lombarde.

Moratti: "Il mio riferimento è la cultura liberale e popolare"

"Mi vedo come una persona tecnica. Il mio riferimento - ha detto l'ex vicepresidente della Regione Lombardia - è la cultura liberale e popolare; se c'è un richiamo è quello della dottrina sociale della Chiesa. In genere sono sempre stata chiamata a risolvere situazioni critiche. Non rinnego nulla della mia storia ma avevo uno scenario che è cambiato, uno scenario che vede un centrodestra che è molto spostato sulla destra".