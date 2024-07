Letizia Moratti lascia la sua creatura “Italia Migliore”. La lettera

"Con la mia elezione al Parlamento Europeo si è completato un percorso politico che ci ha visti lavorare insieme con impegno e successo". Letizia Moratti, ormai in strettissimo legame con il leader di Forza Italia Antonio Tajani e il suo luogotenente sul territorio Alessandro Sorte, lascia così Italia Migliore, l’associazione nata per costruire "un soggetto politico al centro, moderato e riformista. Non uno dei tanti centrini". Un impegno condiviso e sostenuto da Alessandro Sorte, coordinatore regionale comunque sempre sotto i riflettori. Un po’ per i successi elettorali, un po’ perché tempo fa è infatti finito agli atti dell’inchiesta - non indagato, ma solo citato da parte di Toti - che ha riguardato il presidente della Regione Liguria che oggi ha visto un nuovo filone di indagine.

Nella lettera rivolta ai suoi collaboratori, che Affaritaliani.it Milano ha potuto leggere, Letizia Moratti informa di aver deciso di lasciare ogni altro incarico politico diverso da quello di partito, per rispetto del suo ruolo istituzionale di europarlamentare di Forza Italia-PPE. La neoeuroparlamentare ha ricordato le tappe significative del suo cammino politico, dalla campagna elettorale per le regionali 2023, alla sua adesione a Forza Italia e alla carica di Presidente della Consulta Nazionale.

La lettera di addio di Moratti

"Carissimi,

con la mia elezione al Parlamento Europeo si è completato un percorso politico che ci ha visti lavorare insieme con impegno e successo.

La campagna elettorale per le regionali 2023, la scelta di aderire a Forza Italia assumendo la carica di Presidente della Consulta Nazionale, i congressi di Forza Italia prima e del Partito Popolare Europeo poi, la candidatura al Parlamento Europeo, sono stati i passaggi più significativi di un cammino condotto insieme.

Una collaborazione intensa e fruttuosa portata avanti in parallelo e ad integrazione delle strutture del partito al quale ho scelto convintamente di aderire e che, grazie all’accordo raggiunto con il segretario nazionale, on. Antonio Tajani, e con il coordinatore regionale lombardo, on. Alessandro Sorte, ha consentito anche a voi di acquisire importanti incarichi di responsabilità a livello regionale, provinciale e comunale.

In coerenza con le decisioni politiche assunte in questi mesi e per estremo rispetto del ruolo istituzionale di europarlamentare di Forza Italia-Ppe, ritengo oggi opportuno lasciare ogni altro incarico di carattere politico diverso da quello di partito a cui intendo dedicarmi.

A questo scopo ho rassegnato le mie dimissioni irrevocabili dall’ associazione Italia Migliore, con una comunicazione inviata alla vicepresidente che provvederà agli adempimenti conseguenti.

Vi ringrazio per il sostegno e per l’impegno profuso che, auspico, potranno proseguire attraverso una nuova attività politica civica in sintonia e spirito collaborativo con Forza Italia.

Con il desiderio di poterVi incontrare presto personalmente per un brindisi, invio a tutti voi un cordiale saluto confermandoVi la mia stima e la mia amicizia.

Letizia"