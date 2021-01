Letizia verso l'assessorato. E' tutto in mano a Berlusconi

Tutto in mano sua. Di Silvio. Ad Arcore. Gli snodi della politica attuale passano tutti, ancora una volta, una volta di più, da Arcore. E così la voce che sembrava incredibile, è invece - secondo fonti di Radio Lombardia confermate da fonti consultate da Affaritaliani.it Milano - proprio vera. Letizia Moratti prenderà il posto di Giulio Gallera. O almeno, questo potrebbe essere il disegno proposto al Cavaliere. Sullo sfondo, con quotazioni in discesa, la nomina di Zuccotti. Una nomina sulla quale la Lega si era spesa con Fontana un mese e mezzo fa, e che Affaritaliani.it Milano aveva rilanciato. Poi, però, la fretta del rimpasto si era raffreddata, e così il nome del rettore della Facoltà di medicina. Ma sotto sotto, c'era già chi lavorava a favore di Letizia Moratti, l'ex sindaco di Milano. Un nome spesso ricorrente. Tanto che qualcuno l'aveva addirittura sondata per sfidare Beppe Sala, ricevendone un rifiuto. E così, proprio nei giorni in cui il dibattito su San Patrignano si è riattizzato a causa di Netflix, Letizia Moratti torna nella politica attiva. In un ruolo scomodissimo, in un momento storico difficilissimo. Un pezzo da 90, sicuramente, che avrà di fronte grandissime sfide. Un ritorno incredibile, se sarà confermato. Ma manca davvero poco, manca solo il via libera del Cavaliere.

fabio.massa@affaritaliani.it