Rimpasto in Regione, Berlusconi potrebbe puntare su Letizia Moratti

“Entro qualche ora avrete una squadra di eccellenza", ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, in merito al rimpasto previsto in Regione. "Come Lega - ha aggiunto Salvini - porteremo in Regione Lombardia qualcuno che ha ricoperto incarichi di governo nei mesi scorsi”. Non ha però voluto anticipare dei nomi: “Non do nomi, cognomi e indirizzi se pazientate qualche ora, qualche giorno, avrete le risposte”, ha chiosato. Oltre a quello di Gian Marco Zuccotti, tra i possibili nomi per il post Gallera - come sottolinea Radio Lombardia - ci sarebbe anche quello di Letizia Moratti, che permetterebbe a Silvio Berlusconi di riprendere credito e ricoprire ancora una volta un ruolo di primo piano nella coalizione di centro destra.