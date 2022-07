Regionali, Letta: a settembre candidato in Lombardia, condizioni per vincere

Letta: a settembre candidato in Lombardia, condizioni per vincere

"Con il sindaco Sala ho parlato di regionali, ho confermato quello che penso e ho trovato sintonia completa: nel mese di settembre il centrosinistra individueerà la candidatura migliore e sono sicuro che sarà competitivo, forte, in grado di strappare Regione Lombardiaa un centrodestra che ha dimostrato in questa legislatura di non essere all'altezza delle sfide che i lombardi scadere". Lo ha detto il leader del Pd Enrico Letta, al di un incontro con il sindaco di Milano a Palazzo Marino.

Letta: guardare al futuro insieme nell'interesse del Paese

"Questa volta - ha osservato Letta - le condizioni per essere competitivi ci sono come dimostrato hanno le elezioni amministrative di ottobre e di giugno". Si è trattato di "un incontro molto proficuo, intenso, positivo. Abbiamo parlato di Milano, di Regione Lombardia e anche della crisi politica. E' stata una chiacchierata utile e importante con Sala, con cui c'è sempre grande sintonia che si è evidenziata anche oggi alla necessità di guardare al futuro insieme nell'interesse del Paese", ha concluso Letta.