Letta oggi incontra Sala: "E' un punto di riferimento importante"

Il segretario nazionale del Pd Enrico Letta incontra oggi il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Lo ha spiegato lo stesso Letta durante l'inaugurazione della Festa dell'Unità a Ride nella serata di giovedì 1 settembre: "Domattina andrò a Palazzo Marino per incontrare il sindaco Sala. Un incontro per me importante nell’inizio di questa campagna elettorale. Come primo passo sarò da lui per concordare i temi e i prossimi passi della campagna elettorale. Sala è un punto di riferimento fondamentale per noi e per Milano".

Letta: "Il Pd Milano è uno dei più forti d'Italia"

“Grazie al lavoro fatto da Silvia Roggiani e dal Pd di Milano siamo riusciti a vincere, a vincere bene, e lo abbiamo fatto con la capacità di parlare a tutta la città, a tutte le persone, andando casa per casa. Per questo oggi il Pd di Milano è tra i più forti in Italia, grazie al lavoro intelligente che è stato fatto”., ha aggiunto il segretario dem.