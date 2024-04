Lettera della Filt Cgil Milano: mancano zone di sosta per i turnisti

IMPRESE-LAVORO.COM - Milano – Altra tegola in testa ai lavoratori Atm, che si son visti falcidiare i posti per la sosta delle loro auto necessari per prendere servizio su tram bus e metrò, a favore di cittadini. E’ per questo che la Filt Cgil di Milano ha promosso una raccolta di firme che ha raggiunto quota 1400.

Zone di sosta per i turnisti: "E' il momento di dare una risposta"

“Ora è il momento di dare una risposta”, spiega il sindacato, è così che Emanuele Barosselli, segretario generale della Filt Cgil ha inviato queste firme alla Prefettura, al Comune di Milano e alla stessa ATM accompagnata da una lettera con una serie di proposte (come l’emissione di Pass Sosta Libera per lavoratori ATM “turnisti”), avanzate sulla base delle esigenze espresse da lavoratrici e lavoratori di ogni realtà aziendale. In alternativa c’è sempre l’istituto della deroga, in modo da agevolare i lavoratori che tutti i giorni sono impegnati a svolgere un servizio per la collettività.

“Consapevoli e in prima linea per sostenere le politiche “Green”, riteniamo indispensabile che il personale che opera nel Settore del Trasporto Pubblico Locale debba essere tutelato al meglio e messo in condizione di poter operare”. E ora i lavoratori Atm attendono una risposta dall’Azienda.