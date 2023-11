Levante, quarto furto d'auto subito a Milano: "Il ladro mi ama..."

"Secondo me il ladro è innamorato di me, sta cercando di attirare la mia attenzione". Con una certa autoironia la cantante Levante ha così raccontato attraverso due Stories su Instagram l'ennesimo furto della sua vettura a Milano. In modo abbastanza soprendente, infatti, le sarebbe stata rubata per quattro volte l' automobile. "Comunque la scena in questura è sempre la stessa: ancora qua, per la macchina? Non è sempre la stessa, perchè al terzo furto l'hanno ritrovata a Benevento, quindi non era comodo andare a riconoscerla; mi aspetto da un momento all'altro che mi chiamino: 'signora, è a Cinisello Balsamo'". Poi poco dopo la scoperta, nuovamente condivisa sui social: "Mi sono sbagliata di qualche chilometro, non è a Cinisello Balsamo, è a Baggio". L'auto è stata quindi poi effettivamente recuperata. "L'abbiamo ritrovata; dal ladro mi aspetto un messaggio d'amore, come minimo"