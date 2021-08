Lfc, gup: attività contabile mirata ad arricchimento personale



"Insediarsi in un ente regionale e sfruttare tale posizione (anche) per dirottare su se' stessi denaro pubblico e' un pessimo esempio perche' aggiunge sfiducia e rifiuto da parte dei cittadini nei confronti delle amministrazioni territoriali e nella attivita' politica in genere". E' quanto scrive il gup Guido Salvini nella motivazione della sentenza di condanna nei confronti dei contabili vicini alla Lega Alberto Di Rubba (5 anni) e Andrea Manzoni (4 anni e 4 mesi), imputati di peculato e turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente nel caso Lombardia film commission.



"Un modello davvero deteriore quello offerto dagli imputati - osserva ancora il giudice - perche' la loro attivita' di origine politica e' risultata soprattutto finalizzata ad ottenere arricchimenti personali". I due contabili sono attualmente sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in provincia di Bergamo.

Leggi anche: I 10 LAGHI più belli d’Europa: tra i TOP anche due della Lombardia