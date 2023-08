Lgbt+, Beppe Sala riprende trascrizioni: "Passo avanti della nostra città"

"Il Comune di Milano potrà riprendere la trascrizione di minori nati all'estero con due papà anche se con la sola indicazione del genitore biologico".

L'annuncio è del sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video sui social. "Questo passo avanti rispetto al quadro degli scorsi mesi - ha proseguito - è l'effetto della risposta a un quesito che avevamo posto al ministero dell'Interno a seguito dello stop di inizio anno ai riconoscimenti e alla trascrizioni egli atti di nascita dei bambini e delle bambine delle coppie omogenitoriali". Sempre nello stesso video social, Beppe Sala precisa che "per la prima volta sarà il Comune di Milano a poter valutare sui cosiddetti atti ulteriori, che certificano chi e' il padre biologico e il percorso che la famiglia ha intrapreso. Questo non era mai successo".

Il Comune: "Via libera arrivato dal Ministero degli interni grazie alla battaglia di Milano per i diritti"

In un comunicato stampa diramato da Palazzo Marino, inotre, il Comune precisa che "il via libera è arrivato a seguito di un parere favorevole alla trascrizione parziale espresso dal Ministero degli Interni e pervenuto tramite la Prefettura, su richiesta dell’Amministrazione comunale milanese. La trascrizione parziale, cioè con l'indicazione del solo genitore biologico, dell'atto di stato civile formato all’estero può avvenire previa valutazione, da parte del Comune di Milano, di cosiddetti atti ulteriori da cui si determini chiaramente la sussistenza del legame biologico con il minore, purché debitamente tradotti e apostillati. La possibilità di procedere alla trascrizione parziale dell’atto di nascita estero di minore, anche se con la sola menzione del padre biologico, e non di quello intenzionale, arriva a seguito dello stop alle trascrizioni e registrazioni dei figli delle coppie omogenitoriali effettuate dal Comune di Milano nei primi giorni del 2023, dopo la pubblicazione della Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 30 dicembre 2022 (n. 38162) che ha ritenuto non trascrivibile in Italia l’atto di nascita estero con due padri, relativo a un minore nato all’estero con la tecnica della gestazione per altri"