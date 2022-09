Li avvicina per una sigaretta, poi li rapina. Fermato 15 enne

Avvicina alcuni suoi coetanei con una scusa e li rapina prima di darsi alla fuga. E' successo in piazza Duomo a Milano. La polizia ha rintracciato e fermato un 15enne. Sarebbe lui il responsabile dell'aggressione.

Il giovane sarebbe membro di una “baby gang”

ll giovane, di origini nordafricane, oltre ad avere precedenti per rapina e spaccio di sostanze stupefacenti, sarebbe membro di una 'baby gang'. Indagati a piede libero, per rapina, lesioni e false generalità, due suoi coetanei e un giovane che, non avendo ancora compiuto 14 anni, non è imputabile.

L’incontro con la scusa di una sigaretta

Secondo le ricostruzioni, lo scorso 12 novembre il 15enne si sarebbe avvicinato a un gruppo di tre minorenni seduti su una panchina chiedendo una sigaretta. Dopo aver ricevuto una risposta negativa, avrebbe chiamato un altro ragazzo, che si sarebbe avventato su uno di loro strappandogli la catenina dal collo. I tre, nel tentativo di difendersi, sarebbero stati accerchiati da un folto gruppo di giovani, che avrebbe iniziato a colpirli con calci e pugni. Dopo essere scappati dall'aggressione, si sono diretti verso la centrale della polizia locale di via Beccaria per chiedere aiuto. Visibilmente spaventati, avrebbero chiesto agli agenti di essere accompagnati alla vicina fermata della metropolitana. Uno dei tre, tranquillizzato dalla presenza della polizia, lungo il tragitto sarebbe sceso nei dettagli di quanto accaduto. Giunta in piazza Duomo, una delle vittime avrebbe riconosciuto uno dei giovani aggressori, indicandolo alle forze dell'ordine. Durante l'identificazione, si sarebbe creato attorno al ragazzo un assembramento di una trentina di persone, probabilmente tutti membri del suo stesso gruppo. Dopo alcuni attimi di tensione tra la banda e gli agenti, il giovane sarebbe riuscito a fuggire. Durante le indagini la polizia è riuscita a risalire ai presunti autori della rapina.

Sarebbero membri della CC4, gang del quartiere di Turare, Como

Oltre ad essere tutti minorenni, sarebbero membri della 'CC 4', gruppo il cui nome è l'acronimo di 'Casa Cristina 4', complesso di case popolari di Turate, in provincia di Como. La cittadina sarebbe già nota alle forze dell'ordine per la presenza radicata di organizzazioni dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti. Tutti i membri del gruppo 'CC 4' indosserebbero la maglietta di un noto marchio, quasi fosse una divisa, esibendola sui profili social, insieme a tracolla e scarpe, sempre griffate. Alcuni degli indagati compaiono anche in alcuni video di un cantante rap del quartiere, simulando atti violenti e intimidatori, tipici delle baby gang.