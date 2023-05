"Li vuoi quei kW?": il podcast di NeN Energia

NeN Energia, il fornitore di gas e luce 100% green in abbonamento, ha lanciato il suo primo podcast dal titolo “Li vuoi quei kW?” (leggi kilowatt), una serie di sei puntate che – come cita la descrizione – “prova a non parlare di energia, ma non sempre ci riesce”. Il podcast, interamente "fatto in casa" e registrato negli uffici di NeN dalle persone che ci lavorano, è online dal 17 maggio e ogni lunedì su Spotify e Apple Podcast. Ciascun episodio prova a rispondere, con l’irriverenza tipica di NeN, a dubbi e domande sul funzionamento del complicato mondo dell’energia: chi decide i prezzi del settore, dove viene conservato il gas, perché è importante usare un linguaggio chiaro nella comunicazione, cosa succede in unagiornata tipo del servizio clienti.

“Li vuoi quei kW”: il settore energia raccontato da chi ci lavora

C’è spazio anche per parlare di alcuni argomenti molto cari a NeN, come la ricerca dell’equilibrio tra vita e lavoro, errori e falsi miti sull’uso delle fonti di energia nel quotidiano, il dialogo con la propria community e gli eventi e le iniziative che hanno a cuore la sostenibilità.

“Li vuoi quei kW” nasce dalla volontà di raccontare, con la voce di chi ci lavora, le dinamiche di un settore complesso e che – in particolare nell’ultimo anno – è stato sulla bocca di tutti a causa dell’aumento dei prezzi del gas, generando preoccupazione e informazioni non sempre chiare.

NeN Energia, che ha sempre fatto della trasparenza un punto di forza, cerca ancora una volta di avvicinarsi alle persone raccontando non solo l’energia in sé, ma anche un “dietro le quinte” fatto di aneddoti, gaffe, curiosità e – nelle intenzioni – un nuovo modo di parlare di luce e gas. QUI IL LINK per seguire tutte le puntate.