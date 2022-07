Lia Quartapelle e Claudio Martelli sposi. Il sì a Palazzo Marino a Milano

Nel giorno più caldo per le sorti del governo – come riporta l’edizione di Milano di Repubblica - la parlamentare del Pd Lia Quartapelle e Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia, si sono sposati nella sala matrimoni di Palazzo Reale a Milano.

Cerimonia all'insegna della sobrietà

Una celebrazione rinviata dopo che i due avevano deciso di convolare a nozze a Tel Aviv, città amata da entrambi. Poi la pandemia ha complicato i piani, ma non la crisi di governo. I due hanno detto optato per la sobrietà: pochi invitati, nessuna festa.

I due fidanzati da cinque anni

Quartapelle, 39enne, si è presentata con un abito color rosa cipria, Martelli, 78 anni, al suo quarto matrimonio, ha sfoggiato un garofano rosso appuntato all’occhiello. La coppia è insieme da cinque anni, periodi in cui non si sono fatti mancare gesti romantici. Martelli ha dedicato a Lia il suo libro su Craxi, pubblicato nel 2020.